В столичном Национальном музее открылась выставка «Искусство традиций»

На выставке представлены работы итальянского фотографа Габриэле Галимберти, австрийского художника Норберта Брюннера и видео-арт-перформанс творческой группы Adyr Aspan (Казахстан).

Выставка стала совместным проектом Национального музея РК и компании 365ART (Швейцария). Она реализована при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и швейцарской компании Interprospekt Group.

– Международные выставочные проекты играют ключевую роль в формировании культурной повестки. Это касается таких аспектов, как привлечение внимания к актуальным вопросам современности, расширение музейной аудитории и удовлетворение разнообразных культурных запросов посетителей. Выставка «Искусство традиций» призвана показать многообразие традиций народов, их сходство и в то же время уникальность через актуальное современное искусство, – отмечает и. о. директора Национального музея РК Айбек Сыдыков.

Для реализации своего фотопроекта In her Kitchen («У нее на кухне»), представленного на выставке, Габриэле Галимберти пересек границы 25 стран. Фотограф предлагает зрителю погрузиться в традиции кухни различных стран, где женщины делятся секретами национальных блюд. В рамках проекта «Искусство традиции» гостям музея представляется возможность первыми увидеть фотоработы автора, отснятые на территории Казахстана.

Арт-инсталляции австрийского автора Норберта Брюннера Time Pill («Капсула времени») и Сook Local – Act Infinite («Национальная кухня – Вечные традиции») представляют собой концептуальное воплощение темы национального застолья. Автор желает вступить в диалог со зрителем, предлагая философский подход к размышлению об искусстве, времени, пространстве и традициях.

В рамках выставочного проекта творческий коллектив Adyr Aspan представил концептуальный арт-перформанс AQ Dala. Танец в исполнении семи участниц происходит в заснеженной Cарыаркинской степи. Одетые во все белое танцовщицы передают традиционные мотивы казахской земли, на которой они выросли.

Наравне с культурной и художественной составляющей на выставке также представлены научные и естественно-исторические экспонаты. Среди них – ряд эксклюзивных палеонтологических сокровищ, включая окаменелости динозавров из разных частей света.