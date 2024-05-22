Театр неслышащих танцоров вновь покорил Европу Общество 22 мая 2024 г. 5:12 4 Андрей Кратенко В Петропавловске тепло поздравили ансамбль Sensitive с яркой победой на фестивале творчества во Франции. фото «Sensitive» Ансамбль завоевал два первых места на престижном международном фестивале в Каннах. Танцор Даниял Кангожин победил в номинациях «Соло» и «Современная хореография». Sensitive завоевал также специальный приз «Лучший хореографический коллектив Каннского фестиваля креативных искусств». В копилке наград ансамбля уже 37 первых мест. Достижения танцевального коллектива – результат ежедневного упорного труда, в чем большая заслуга руководителя коллектива Ольги Ростовщиковой, которая 17 лет назад основала ансамбль. Вернувшись из Франции, артисты Sensitive показали в Астане уникальную постановку «Алые паруса» Александра Грина. Зрители стоя аплодировали неслышащим артистам. #Петропавловск #фестиваль #ансамбль #Sensitive