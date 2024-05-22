Театр неслышащих танцоров вновь покорил Европу

Общество
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Андрей Кратенко

В Петропавловске тепло поздравили ансамбль Sensitive с яркой победой на фестивале творчества во Франции.

фото «Sensitive»

Ансамбль завоевал два первых места на престижном международном фестивале в Каннах.

Танцор Даниял Кангожин победил в номинациях «Соло» и «Современная хореография». Sensitive завоевал также специальный приз «Лучший хореографический коллектив Канн­ского фестиваля креативных искусств».

В копилке наград ансамбля уже 37 первых мест.

Достижения танцевального коллектива – результат ежедневного упорного труда, в чем большая заслуга руководителя коллектива Ольги Ростовщиковой, которая 17 лет назад основала ансамбль.

Вернувшись из Франции, артис­ты Sensitive показали в Астане уникальную постановку «Алые паруса» Александра Грина. Зрители стоя аплодировали неслышащим артистам.

#Петропавловск #фестиваль #ансамбль #Sensitive

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