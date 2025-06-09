В Министерстве науки и высшего образования РК напомнили о важных датах, касающихся поступления в вузы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В документе указано, что основное ЕНТ пройдет с 16 мая по 7 июля. Прием документов в вузы – с 20 июня по 25 августа, сообщает Kazpravda.kz

– Проведение специальных экзаменов для поступающих на образовательные программы по направлениям «Педагогические науки» и «Здравоохранение»: с 20 июня по 20 августа, а для участия в конкурсе - до 20 июля.

– Прием заявлений на участие в творческих экзаменах пройдет с 20 июня по 10 июля (для участия в конкурсе – до 7 июля).

– Проведение творческих экзаменов – с 7 июля по 15 июля (для участия в конкурсе – до 20 июля).

– Прием заявок на участие в конкурсе на образовательные гранты – с 13 по 20 июля.

– Объявление списка обладателей грантов – до 10 августа.

«Актуальную информацию уточняйте на официальных сайтах и страницах вузов. Не пропустите важные даты приема на 2025-2026 учебный год», – говорится в информации пресс-службы ведомства.

Ранее стало известно, что выпускник гимназии № 39 из поселка Боралдай Илийского района Алматинской области Алмат Сақийдулла стал обладателем сразу нескольких образовательных грантов.