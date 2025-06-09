График поступления в казахстанские вузы опубликовало МНВО

Образование
129
Дана Аменова
корреспондент

В Министерстве науки и высшего образования РК напомнили о важных датах, касающихся поступления в вузы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В документе указано, что основное ЕНТ пройдет с 16 мая по 7 июля. Прием документов в вузы – с 20 июня по 25 августа, сообщает Kazpravda.kz 

– Проведение специальных экзаменов для поступающих на образовательные программы по направлениям «Педагогические науки» и «Здравоохранение»: с 20 июня по 20 августа, а для участия в конкурсе - до 20 июля.

– Прием заявлений на участие в творческих экзаменах пройдет с 20 июня по 10 июля (для участия в конкурсе – до 7 июля).

– Проведение творческих экзаменов – с 7 июля по 15 июля (для участия в конкурсе – до 20 июля).

– Прием заявок на участие в конкурсе на образовательные гранты – с 13 по 20 июля.

– Объявление списка обладателей грантов – до 10 августа.

«Актуальную информацию уточняйте на официальных сайтах и страницах вузов. Не пропустите важные даты приема на 2025-2026 учебный год», – говорится в информации пресс-службы ведомства.

Ранее стало известно, что выпускник гимназии № 39 из поселка Боралдай Илийского района Алматинской области Алмат Сақийдулла стал обладателем сразу нескольких образовательных грантов. 

#ВУЗы #поступление #абитуриенты #график

Популярное

Все
Алимханулы сделал заявление о бое за три титула чемпиона мира
Как прошла посевная кампания для казахстанских аграриев в новых условиях
Роботы передвинули исторический квартал в Китае
Премьер-министр Словакии посетит Астану с официальным визитом
В 4 раза выросло количество заявок от костанайцев на приватизацию жилья
ОПГ продавала персональные данные казахстанцев
В Атырау открылся креативный хаб
Крупнейшую в Центральной Азии молочную ферму строят в СКО
Почти 800 млн тенге выманила финпирамида «Rakhat0425» в области Абай
19 офицеров-гвардейцев выпустились из Национального университета обороны РК
Масштабный велопробег в рамках недели здоровья провели в Атырау
График поступления в казахстанские вузы опубликовало МНВО
Президента Болгарии торжественно встретили в Акорде
Электронный коллективный договор стало возможным заключить на портале HR Enbek
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Руменом Радевым
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Уральске реконструируют набережную
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
Я – жертва и живой свидетель массового голода
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
Назначен новый министр обороны Казахстана
Токаев ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о взаимной защите инвестиций
Дело Шерзата: прокурор запросила для обвиняемых от 1,5 до 23 лет лишения свободы
В Петропавловске прохожим в честь праздника раздавали флаги
Дожди с грозами снова придут в Казахстан
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Хоккейный клуб «Барыс» объявил об уходе семи легионеров
Возврат активов: более 570 млн тенге ​​​​​​​ направили на водоснабжение сел области Ұлытау
В Алматы прибыл первый туристский поезд из Сианя
В Алматы на месте старого здания возвели современный центр для детей
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области

Читайте также

Сельские школьники вошли в число призеров на республиканско…
Школьник из Мангистауской области читает 17 тысяч слов в ми…
Семь университетов США приглашают на учебу школьника из Алм…
Более 10 тысяч детей одновременно исполнили государственный…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]