Приглашение на учебу пришло также от малайзийского университета Xiamen University Malaysia

Фото пресс-службы акимата Алматинской области

Выпускник гимназии № 39 из поселка Боралдай Илийского района Сақийдулла Алмат стал обладателем сразу нескольких образовательных грантов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Общая сумма грантов составила около 320 млн тенге. Помимо семи американских вузов приглашение на учебу пришло также от малайзийского университета Xiamen University Malaysia.

«Благодаря целеустремленности и стремлению к знаниям, будущий студент получил предложения от таких учебных заведений, как University of Miami, Elmhurst, Caldwell, Augustana, UNO, FIU и других, – говорится в сообщении пресс-службы акимата Алматинской области. – Сақийдулла Алмат — претендент на знак отличия «Алтын белгі». Его достижение – яркий пример, укрепляющий веру в потенциал казахстанской молодежи».

Результаты экзаменов школьника: IELTS — 7.0, SAT — 1 420 баллов (из них по математике 780 из 800 возможных). В настоящее время парень ожидает официального ответа от Назарбаев Университета.