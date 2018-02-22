​Графика будущего

Указ Главы государства завершает наиболее продолжительный этап обсуждения. Хочется выделить одну важную деталь. Большая часть населения задумалась, не сыграет ли введение новой графики казахского алфавита роковую роль для специфических особенностей национального наречия, в нелегкие годы исторического прошлого послужившего действенным противоядием от национальной раздробленности, а в современных условиях возлагающего на себя широкие функции национальной консолидации. Как видим, эти опасения были напрасны.

В ходе состоявшихся в стране дискуссий каждый, кто считал своим долгом защищать интересы казахского языка, высказывался публично. Предлагали варианты. По мнению специалистов, уже изначально возникало множество проблем вокруг апострофов. Не отставали от специалистов и простые граждане, то и дело предлагающие (в основном на страницах в социальных сетях) свое видение алфавита. Мы были свидетелями, как на очередном заседании «круглого стола», посвященном обсуждению алфавита, один из выступающих выносил на обсуждение свой, как оказалось, 67-й по счету. Были и советчики со стороны, пытавшиеся убедить вообще отказаться от какого-либо другого видения казахского алфавита, кроме кириллицы.

По нашему глубокому убеждению, бурные дебаты по переходу казахского алфавита на латиницу явили собой восхождение общества на высокую ступень демократизации, когда народ находит современные способы, чтобы высказать свое мнение, воздействовать на ситуацию. Всем очевидно, что самая широкая общественная поддержка в этом вопросе чрезвычайно важна.

Мы видим, что в данном варианте алфавита наблюдается существенный отказ от звуков, не свойственных казахскому языку. Он более логичен, удобен в использовании.

Наш Президент однажды сказал: «Что есть в мире дороже для казаха, чем его родной язык, – в словесном состязании поражающий, как алмазный клинок, обжигающий мыслью, как расплавленный свинец, одновременно и оружие, и щит, и древний, и вечно молодой, пламенный и игривый, пригодный на все случаи жизни…»

Казахский алфавит, основанный на латинской графике, – это своевременный шаг, сделанный в контексте достижений научно-технических и информационно-технологических открытий, способствующий дальнейшему развитию казахского языка.