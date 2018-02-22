Графика будущего
Амангельды Кашкимбаев, заместитель директора Института истории государства
Указ Главы государства завершает наиболее продолжительный этап обсуждения. Хочется выделить одну важную деталь. Большая часть населения задумалась, не сыграет ли введение новой графики казахского алфавита роковую роль для специфических особенностей национального наречия, в нелегкие годы исторического прошлого послужившего действенным противоядием от национальной раздробленности, а в современных условиях возлагающего на себя широкие функции национальной консолидации. Как видим, эти опасения были напрасны.