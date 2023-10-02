Гран-при международного театрального фестиваля получил казахстанский спектакль

В фестивале участвовали 6 зарубежных и 8 кыргызских театров

Фото: пресс-служба министерства культуры и информации

Спектакль "Баян Сұлу – Қозы Көрпеш" получил гран-при на международном театральном фестивале в Кыргызстане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информации.

В Бишкеке в рамках IX Международного театрального фестиваля «Арт-Ордо-2023», посвященного 100-летию народной артистки СССР Бакен Кыдыкеевой, состоялся показ спектакля «Баян сұлу – Қозы Көрпеш» Казахского государственного академического музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева.

В фестивале приняли участие 6 зарубежных и 8 кыргызских театров. Были приглашены театральные деятели и исследователи из разных стран.

Международное жюри определило призеров по номинациям: лучшая постановка – главный приз, лучший режиссер, лучшая сценография, лучшие мужская и женская роли, мужская и женская роли второго плана.

В МКИ отметили, что кыргызские зрители с большим удовольствием посмотрели спектакль казахского театра имени Калибека Куанышбаева. Актерскую игру на сцене сопровождал оркестр народных инструментов, что усилило эффект от драматического произведения. В одном творческом пространстве переплелись древность и современность, в произведение даже был вкраплен отрывок из песен Майкла Джексона.

История любви Козы Корпеша и Баян Сулу в столь креативном прочтении впечатлила жюри фестиваля «Арт-Ордо-2023», и казахстанский коллектив был удостоен гран-при.

Автор спектакля – Габит Мусрепов, режиссер-постановщик – Гульназ Балпеисова, дирижер – Маралжан Мырзакулова, художник-постановщик – Канат Максутов, художник по костюмам – Алма Сырбаева, хореограф – Ильмира Имангазина, композитор – Олег Синкин.