​Грандиозный юбилей

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Таша Нойер

В соответствии с протоколом совещания под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева от 26 апреля 2019 года дано поручение о праздновании в 2020 году 175-летия великого поэта, композитора и общественного деятеля Абая Кунанбайулы.

Для обеспечения празднования на высоком организационном и содержательном уровне в мае 2019 года подписан Указ Президента «О праздновании 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы», а позже утвержден состав Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая.

Как сообщил вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов, общереспубликанский план по подготовке и проведению юбилея Абая включает 82 пункта. А это проведение крупных международных и рес­публиканских научных и просветительских мероприятий, конференций, симпозиумов, пленэров, «круглых столов», классных часов, поэтических и литературных конкурсов, пресс-туров и иных мероприятий. Помимо этого акиматами областей, городов республиканского значения и столицы также разработаны соответствующие планы.

Среди знаковых проектов – перевод и издание собраний сочинений Абая на 10 иностранных языках, производство 3 документально-постановочных фильмов о жизни, творчестве и наследии великого поэта. В августе в Семее состоится международная научно-практическая конференция «Абай мұрасы және әлемдік руханият» с участием известных отечественных и зарубежных ученых-абаеведов, творческой интеллигенции.

В рамках юбилея предусмот­рены также музеефикация Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі», проведение научно-реставрационных работ объектов историко-культурного наследия, связанных с именем поэта. В учебных заведениях пройдут открытые уроки, конкурсы сочинений, изложений и выразительного чтения стихов и «Слов назидания» Абая. Предусмотрены экскурсионные туры по абаевским местам для школьников из всех регионов республики – «Абай жеріне саяхат».

В вузах страны запланированы научные конференции и симпозиумы, Абаевские чтения, поэтические и литературные фестивали, вечера поэзии, семинары и конкурсы на лучшее знание творчества Абая и исполнение его произведений. Соз­дан научно-исследовательский институт «Академия Абая» при ЕНУ им. Л. Гумилева.

Каждый казахстанец сможет принять участие в Общенацио­нальном диктанте по произведениям Абая. Наряду с этим под эгидой юбилея во всех организациях культуры и спорта состоятся литературные чтения, тематические мероприятия, спортивные состязания по национальным видам спорта, творческие вечера, фестивали, торжественные мероприятия в воинских частях с участием известных писателей, поэтов, ученых-абаеведов.

Как отметил Нургиса Дауешов, на празднование юбилея Абая в бюджете Министерства культуры и спорта заложено 3 млрд тенге. Производством фильмов займется Министерство информации и общественного развития.

Празднование 175-летия Абая пройдет и на международном уровне, причем речь идет не только о гастролях наших театров с постановками по произведениям поэта. В октябре в штаб-квартире ЮНЕСКО состоится торжественная презентация, посвященная юбилею Абая. Также на заседании Постоянного совета министров культуры ТЮРКСОЙ 2020 год в рамках организации утвержден Годом Абая.

Официальная церемония открытия юбилея Абая с участием известных отечественных звезд состоится 21 января в столичном театре Astana Opera.

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