«Гранит» цифровой науки

В современном мире высшее образование трансформируется от традиционной структуры классной комнаты к гибридным инструментам предоставления образовательных услуг. Ядром новой системы в Казахстане является Цифровая платформа, где будут храниться все сведения образовательного процесса: данные студентов, архивы, формы отчетности. Платформа обеспечит оперативное взаимодействие уполномоченного ведомства с вузами, посредством нее можно получать проактивные и композитные государственные услуги.

В образовательном процессе будут применяться ключевые цифровые тренды и технологии. К примеру, виртуальная и дополненная реальность (AR и VR), обеспечивающие погружение учащихся в различные современные технологии, проведение опытов (лаборатории физики, химии, биологии и другие), которые недоступны в настоящем.

Планируется реализовать внед­рение модели «Цифрового университета».

– Данная модель предполагает внедрение наиболее современных технологий в образовательный процесс, широкое использование онлайн-платформ, введение персонализированных образовательных траекторий и курсов, новых возможностей пространства и форматов, – пояснил вице-министр науки и высшего образования Камиль Акатов на пресс-конференции в СЦК.

Для начала планируется реализовать пилотный проект на базе одного из вузов.

Ведомство также проводит работу по привлечению ведущих технологических игроков отрасли для реализации совместных инициатив, направленных на развитие высшего образования и науки. В частности, прорабатывается вопрос по углублению сотрудничества с компанией Coursera для укрепления академического потенциала казахстанских вузов. Образовательная платформа, на которой представлена крупнейшая в мире библиотека образовательных программ, объединяет более 110 млн учащихся со всего мира.