Грантовое финансирование получили проекты ученых из ВКУ

Сегодня о повышении плодородия почвы заботятся не только фермеры, но и казахстанские ученые. Так, научный сотрудник университета, PhD Акатан Кыдырмолла разрабатывает мультикомпозитный биогидрогель на основе целлюлозы для повышения влажности и плодородия почв в целях устойчивого развития агропромышленного комплекса.

По его словам, 75% сельскохозяйственных земель в респуб­лике подвержены деградации. Остальные 25% находятся в зоне риска. Все это приводит к снижению урожайности и большим финансовым потерям.

Как отметил новатор, био­гидро­гель в 1,5 раза дешевле имею­щихся коммерческих средств за счет использования исключительно отечественного сырья. Еще одно преимущество заключается в универсальности использования. Чудо-гель подходит для всех видов сельскохозяйственных культур. А применять эффективное средство нужно во время предпосевной обработки почвы.

– Для изготовления биогидро­геля мы используем отходы сельскохозяйственных культур, – рассказал ученый. – Это грамотно с точки зрения экологии и экономики. Для придания средству удобрительных и стимулирующих свойств производится иммобилизация местных агроминералов. В результате получается эффективно сорбирующий, удерживающий влагу, термочувствительный и стимулирующий рост растений препарат.

Сейчас работа над проектом реализуется в лабораторных условиях. В перспективе Акатан Кыдырмолла обещает повышение урожая в Казахстане на 20–25% и планирует производство гидрогеля в промышленных объемах.

В свою очередь ассоциированный профессор ВКУ Мархаба Карменова разрабатывает локальную мониторинговую сеть с тремя метеостанциями. Подобное ноу-хау необходимо для объективного анализа и прогнозирования водного режима агроценозов Казахстана, что впоследствии положительно повлияет на решение проблем­ с паводками и развитие сельскохозяйственной отрасли.

– Мы с командой создаем инновационную систему, которая будет использовать преимущества искусственного интеллекта, – рассказала Мархаба Ахметоллиновна. – Наши ультрачувствительные датчики осадков, температуры, влажности почвы и воздуха смогут собирать сведения и отправлять на наш сервер. На основе полученных данных ИИ спрогнозирует возможные паводки, урожайность или определит наиболее удачную культуру для посева на конкретном участке.

Новый проект уже успел доказать свою актуальность, став победителем в конкурсе Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК на грантовое финансирование по научным и научно-техническим проектам на 2024–2026 годы.

Последующие работы научной команды вуза будут направлены на создание единой базы данных и выработку практических рекомендаций по методам ведения сельского хозяйства, управлению водными ресурсами и стратегиям адаптации растениеводства в условиях изменения климата.