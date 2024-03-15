Заблудившемуся гражданину Китая помог сотрудник туристской полиции в Астане

В один из пунктов полиции за помощью обратился гражданин КНР, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Молодой человек не смог самостоятельно разобраться с навигацией.

— Полицейский Жеңіс Өнербек проконсультировал туриста на его родном языке и объяснил, где располагаются основные достопримечательности столицы. Иностранец был приятно удивлен, он поблагодарил полицейского за помощь, — детализировали в правоохранительных органах.

В пресс-службе добавили, что старший лейтенант полиции Жеңіс Өнербек служит в туристском взводе патрульной полиции с 2021 года. Он владеет казахским, русским, уйгурским, английским и китайским языками. Родился и провел детство в КНР, откуда в 2006 году переехал Казахстан.

Напомним, туристская полиция была создана в 2019 году в столице, Алматы и в Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях.