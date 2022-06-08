Грубые нарушения при строительстве коммерческого жилья выявили в Атырау

Дешевле – не всегда лучше

В Атырау госорганами выявлены грубые нарушения при строительстве коммерческого жилья с привлечением вкладов граждан. Некоторые дома, возможно, будут снесены.

Об этом рассказал начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Ерлан Кабдинов. По его словам, на сегодня в Атырау ведется строительство 36 жилищных комплексов (ЖК).

– Из них только у шести ЖК имеется полный комплект документов, включая разрешение на привлечение денег дольщиков. У четырнадцати есть лишь разрешительные документы на начало строительства, однако им никто не разрешал привлекать деньги населения. У шестнадцати – неполный комплект документов даже на начало строительства (не подано уведомление о его начале, не согласован эскизный проект и так далее), – сообщил Ерлан Кабдинов.

По пяти жилым комплексам имеется ряд проблем. В частности, это касается ЖК «Жибек жолы». Его строительство началось в 2020 году и осуществлялось в рамках жилищно-строительного кооператива. С середины 2021-го темпы работ стали замедляться, вследст­вие чего дольщики начали бить тревогу.

– По представлению прокуратуры Атырауской области управлением государственного архитектурно-строительного контроля на застройщиков были наложены штрафы по стать­ям 314 и 462 КоАП РК за строительство без проектно-сметной документации и неисполнение предписания. Кроме того, имеются риски касательно еще трех жилых комплексов, строящихся в рамках жилищно-строительного кооператива, – поясняет Ерлан Кабдинов. – На сегодня нами подан иск на принудительный снос строящегося жилого комп­лекса в микрорайоне «Лесхоз». Этот комплекс возводится без разрешительных документов.

По его словам, подан еще один судебный иск на строящийся жилой комплекс. Кроме отсутствия разрешительных документов, у застройщика не имеется права на земельный участок. То есть он самовольно осуществляет строительство на землях города.

– Мы обращаемся к гражданам с напоминанием о том, чтобы перед приобретением квартиры в строящемся жилом комплексе они запрашивали у застройщика полный комплект документов, вплоть до разрешения на привлечение денег дольщиков. В то же время жилищно-строительные кооперативы зачастую предлагают за квадратный метр цену, которая намного ниже рыночной, что привлекает покупателей. Но по такой стоимости вряд ли можно построить жилой комплекс качественно и в срок. Дешевле – не всегда лучше, – подчеркнул Ерлан Кабдинов.

В то же время, отметил он, граж­дане, вкладывающие средства в строящиеся жилищные комплексы, застройщик которых имеет разрешение на привлечение денег дольщиков, могут быть абсолютно спокойны. Даже если компания-застройщик обанкротится, такие объекты застрахованы, и деньги по так называемой «страховке» будут направлены на завершение строительства ЖК.