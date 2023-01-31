Группу интернет-мошенников задержали в Усть-Каменогорске

Установлено, что для совершения преступления ими было использовано 253 мобильных устройства и 573 абонентских номера сотовых операторов.

Фото: polisia.kz

Сотрудники управления криминальной полиции ДП Восточно-Казахстанской области установили и задержали преступную группу, которая с января 2022 года занималась интернет-мошенничеством, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Усть-Каменогорске стражи порядка задержали организатора преступных деяний, которым оказался 28-летний житель города, и его подельников – горожан 22 и 27 лет.

Как выяснилось, подозреваемые создавали фейковые страницы-"однодневки" в Instagram, где размещали объявления о "помощи в оформлении онлайн-кредитов". Далее путем обмана, злоумышленники оформляли товарные кредиты в микрокредитных организациях на обращавшихся к ним казахстанцев. Установлено 109 потерпевших, проживающих в разных регионах страны.

В ходе проведения обысковых мероприятий по местам жительства подозреваемых изъяты телефоны, карты разных банков, карты "Симплей" оператора сотовой связи, на баланс которых были осуществлены пополнения более чем от 60 лиц.

Всего в ходе проведения оперативно-следственных действий установлено, что для совершения преступления ими было использовано 253 мобильных устройства и 573 абонентских номера сотовых операторов.

Кроме того, полицейские изъяли телевизор, планшет, мобильные телефоны, оформленные в кредит на потерпевших, которые подозреваемые сбывали в ломбарды и комиссионные магазины Усть-Каменогорска, а также журналы с записями сданных товаров.

Сотрудники криминальной полиции направили ориентировку в другие области с целью установления причастности к аналогичным преступлениям.

В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по п. 4 ч. 3 ст. 190 УК РК. Следственные мероприятия продолжаются.