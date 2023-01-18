Группу вымогателей задержали в Алматинской области

Их задержали при получении денег.

Фото: polisia.kz

Полицейские Алматинской области задержали группу вымогателей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, 9 сентября в УБОП ДП Алматинской области поступила оперативная информация о неизвестных, которые, угрожая применением насилия, требовали у предпринимателя из Талгара деньги и дорогое транспортное средство.

Уголовное дело по заявлению предпринимателя зарегистрировали в ЕРДР УП Талгарского района по п. 2 ч. 2 ст. 194 УК РК "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП, с участием бойцов спецподразделения, задержали при получении денег пятерых граждан в возрасте от 20 до 23 лет - жителей Алматы и Алматинской области.

Они водворены в ИВС УП Талгарского района. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ход расследования по уголовному делу взят под контроль руководством областного департамента, отметили в полиции.