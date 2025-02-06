Грузинской делегации представили внедряемые в РК цифровые решения в ж/д отрасли

Международное сотрудничество,Транспорт,Правительство
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Стороны подтвердили намерение активизировать работу по наращиванию грузоперевозок

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министры Казахстана Олжас Бектенов и Грузии Ираклий Кобахидзе совместно посетили офис АО «НК «Қазақстан темір жолы», где грузинской делегации представили внедряемые в РК цифровые решения в железнодорожной отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В ходе посещения офиса КТЖ премьер-министр Грузии был ознакомлен с работой приложения «Единое Цифровое Окно» и «умной» системы на железнодорожном транспорте. Данные инновационные решения направлены на упрощение процедур, сокращение сроков грузоперевозок и обеспечение прозрачности в сфере железнодорожной логистики.

На сегодня между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и АО «Грузинская железная дорога» установлено партнерство, способствующее активизации транзитных потоков и экономик двух стран. Кроме того, налажено сотрудничество в рамках совместного предприятия Middle Corridor Multimodal Ltd., созданного в целях развития мультимодального сервиса Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Стороны подтвердили намерение активизировать работу по наращиванию грузоперевозок с использованием имеющихся транспортно-логистических возможностей, одновременно раскрывая потенциал портов и терминалов.

В 2024 году экспорт из Казахстана в Грузию вырос на 34%, транзит через РК – на 40% по сравнению с 2023 годом. Объем перевозок между странами в 2024 году составил 4,7 млн тонн. В целом, за последние 4 года по направлению Казахстан – Грузия перевозки выросли в 9 раз, по ТМТМ – в 6 раз.

#делегация #КТЖ #технологии #Грузия

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