Грузовик с сеном на 6 млн тенге поджег житель Туркестанской области

Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в поджоге грузовика с сеном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полицейских, около 21.50 часов в дежурную часть Сайрамского РУП поступило сообщение о том, что на улице одного из сел горит грузовая автомашина ГАЗ 53 с сеном. На место происшествия сразу же прибыли сотрудники следственно-оперативной группы.

Как установили стражи порядка, неизвестные подожгли грузовую автомашину, в которой находились 280 прессов с сеном, принадлежащие жителю Байдибекского района. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около шести миллионов тенге.

Полицейские опросили очевидцев и проверили камеры видеонаблюдения. На одной из них оперативники заметили подозрительного мужчину, который подошел к грузовику, поджег сено, а после присел на скамейку и наблюдал за пожаром.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, жителя Сайрамского района. Выяснилось, что мужчина в нетрезвом состоянии по неустановленной причине поджег автомашину потерпевшего.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 202 части УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

Подозреваемый арестован. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.