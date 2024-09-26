Гульмира Канай: Педагог — главная модель в формировании личности

Педагог — главная модель в формировании личности. Об этом сказала ректор Казахского национального женского педагогического университета Гульмира Канай на встрече с учителями-ветеранами, прошедшей в Туркестане

В рамках празднования 80-летия университета состоялась встреча с выпускниками вуза — преподавателями. На встрече руководство университета отметило, что результатом деятельности педагогов, которые являются маяками будущего, являются их образованные ученики.

«Педагог — главная модель в формировании личности. Они открывают путь к процветанию нашей страны, воспитывая образованное поколение. Только интерес и любовь к своему делу побуждают педагога к смелым поступкам и помогают уверенно приступать к работе. Образованные ученики — это результат работы учителей, которые являются маяками будущего. В этом смысле я считаю, что ваши усилия в сфере образования достойны похвалы», — сказала ректор университета Гульмира Канай.

На встрече обсуждался вопрос повышения квалификации учителей, упомянутый в Послании Главы государства Касым-Жомарта Кемелулы Токаева народу Казахстана. Также свои доклады представили старшие преподаватели нашего учебного заведения и выпускники вуза, работающие в сфере образования и науки.

«Я была очень рада услышать о замечательных достижениях Казахского национального женского педагогического университета. Я поступила в этот институт в 1974 году и окончила его в 1975 году. Могу с уверенностью сказать, что система образования всегда была очень сильной. Благодаря этой системе я стала лучшим учителем и дослужилась до должности директора школы. Сейчас я на пенсии. Пусть наш образовательный центр процветает и достигает больших высот», — сказала выпускница университета Ульман Мауленовна.

В завершение встречи состоялась церемония награждения учителей-ветеранов.