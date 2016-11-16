Гульшара Абдыкаликова провела заседание Комиссии по госнаградам

Состоялось заседание Комиссии по государственным наградам при Президенте РК под председательством Государственного секретаря Гульшары Абдыкаликовой, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
На заседании Комиссии были рассмотрены поступившие предложения госорганов и общественных объединений по награждению наградами Республики Казахстан.
По итогам заседания члены Комиссии определили кандидатов к награждению, которые будут рекомендованы Президенту.
По традиции вручение государственных наград состоится в канун Дня Независимости.