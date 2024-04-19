Гуманитарный диалог – основа сближения народов

В рамках официального визита Президента Кыргызстана в Казахстан прошел ряд культурных мероприятий
Государственный советник РК Ерлан Карин и Государственный секретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов приняли участие в работе Форума представителей интеллигенции и творчества Казахстана и Кыргызстана, который прошел в Астане в рамках официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Казахстан.
Ерлан Карин в своем вступительном слове отметил, что форум дает уникальную возможность для прямого общения представителей интеллигенции и творчества двух стран, а также для поддержки современных востребованных проектов в сфере литературы, искусства и других областях межкультурного взаимодействия.
В ходе мероприятия также выступили Государственный секретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов, депутат Мажилиса Парламента Казахстана, Қазақстанның Еңбек Ері Бактыкожа Измухамбетов, председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики Мелис Мураталиев, первый казахский космонавт, Халық Қаһарманы Тохтар Аубакиров, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики Абдылдажан Акматалиев, председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, председатель Фонда исторического и культурного наследия народа Кыргызстана «Мурас» Кыяс Молдокасымов.
На форуме были рассмотрены актуальные вопросы развития творческого потенциала, преемственности поколений, духовного и культурного наследия двух стран. Осуждены новые инициативы, наиболее перспективные направления сотрудничества в области литературы и искусства.
По итогам форума Государственный советник Ерлан Карин выразил уверенность, что высказанные представителями казахской и кыргызской интеллигенции и творчества предложения и рекомендации будут способствовать взаимному обогащению культур, развитию гуманитарных связей, укреплению взаимопонимания и сотрудничества братских народов наших стран.
...В этот же день видным представителям отечественной науки, культуры и искусства, а также общественным и государственным деятелям вручены ордена и медали за укрепление дружбы и сотрудничества между двумя государствами. Церемония награждения прошла в Казахском государственном академическом музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева. Государственный секретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов отметил, что награждение выдающихся деятелей науки и искусства Казахстана – символ многовековой дружбы казахского и кыргызского народов, а также свидетельство их прочных гуманитарных связей.
Ордена «Данакер» за большой вклад в сохранение межнационального согласия удостоены культуролог Мурат Ауэзов и поэт Мухтар Шаханов.
Орденом «Достук», которым отмечаются достижения в области укрепления всестороннего сотрудничества Кыргызской Республики с другими государствами, награждены советник Президента Республики Казахстан Бауыржан Омаров, депутат Сената Дархан Кыдырали, аким города Астаны Женис Касымбек, председатель правления – ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев, государственные деятели Мырзатай Жолдасбеков и Ерлан Идрисов, литературовед Сауытбек Абдрахманов.
Орденом «Даңқ» отмечен вклад президента Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой в популяризацию искусства казахского и кыргызского народов.
Медаль «Даңқ» Суйунбек Касмамбетов вручил первому заместителю акима Астаны Нурлану Нуркенову и генеральному директору — председателю совета редакторов литературно-художественного журнала «Тан-Шолпан» Дидару Кулькенову.
Председатель правления – ректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, директор Казахского государственного академического музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева Ербол Хабылбеков и главный редактор литературно-художественного журнала «Тан-Шолпан» Нурлыбек Сафин награждены Почетной грамотой Кыргызской Республики.
Также Суйунбек Касмамбетов вручил нагрудные знаки к почетному званию «Народный артист Кыргызской Республики». Оно было присвоено певице Розе Рымбаевой и композитору Алтынбеку Коразбаеву.
Важным событием стал и Казахско-кыргызский молодежный форум, участники которого обсудили сотрудничество студенческих организаций, создание двусторонних проектов и программ, а также формирование среды для успешного межкультурного взаимодействия молодежи двух стран. В работе форума приняли участие вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов и заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Марат Тагаев. В своих приветствиях участникам форума они отметили тот вклад, который молодое поколение вносит в развитие своих стран, и обозначили приоритетные направления молодежной политики.
– Поддержка проектов в области культуры, образования, креативной индустрии, науки и предпринимательства поможет молодым людям реализовать свой потенциал и стать активными участниками процесса углубления взаимопонимания и сотрудничества между нашими странами, – подчеркнул Евгений Кочетов.
В свою очередь председатель Комитета по делам молодежи и семьи МКИ РК Кайрат Камбаров рассказал, что из Кыргызстана на форум приехали 30 человек. Вместе с представителями казахстанской молодежи они обсудили вопросы цифровизации, климатического активизма, волонтерства и креативной индустрии.