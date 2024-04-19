Гуманитарный диалог – основа сближения народов

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Илья Пащенко

В рамках официального визита Президента Кыргызстана в Казахстан прошел ряд культурных мероприятий

фото с сайта akorda.kz

Государственный советник РК Ерлан Карин и Государст­венный секретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов приняли участие в работе Форума представителей интеллигенции и творчества Казахстана и Кыргызстана, который прошел в Астане в рамках официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Казахстан.

Ерлан Карин в своем вступительном слове отметил, что форум дает уникальную возможность для прямого общения представителей интеллигенции и творчества двух стран, а также для поддержки современных востребованных проектов в сфере литературы, искусства и других областях межкультурного взаимодействия.

В ходе мероприятия также выступили Государственный секретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов, депутат Мажилиса Парламента Казахстана, Қазақстанның Еңбек Ері Бактыкожа Измухамбетов, председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики Мелис Мураталиев, первый казахский космонавт, Халық Қаһарманы Тохтар Аубакиров, академик Национальной академии наук Кыргызской Респуб­лики Абдылдажан Акматалиев, председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, председатель Фонда исторического и культурного наследия народа Кыргызстана «Мурас» Кыяс Молдокасымов.

На форуме были рассмотрены актуальные вопросы развития творческого потенциала, преемст­венности поколений, духовного и культурного наследия двух стран. Осуждены новые инициативы, наиболее перспективные направления сотрудничества в области литературы и искусства.

По итогам форума Государственный советник Ерлан Карин выразил уверенность, что высказанные представителями казахской и кыргызской интеллигенции и творчества предложения и рекомендации будут способствовать взаимному обогащению культур, развитию гуманитарных связей, укреплению взаимопонимания и сотрудничества братских народов наших стран.

...В этот же день видным представителям отечественной науки, культуры и искусства, а также общественным и государственным деятелям вручены ордена и медали за укрепление дружбы и сотрудничества между двумя государствами. Церемония награждения прошла в Казахском государственном академическом музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева. Государственный секретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов отметил, что награждение выдающихся деятелей науки и искусства Казахстана – символ многовековой дружбы казахского и кыргызского народов, а также свидетельство их прочных гуманитарных связей.

Ордена «Данакер» за большой вклад в сохранение межнацио­нального согласия удостоены культуролог Мурат Ауэзов и поэт Мухтар Шаханов.

Орденом «Достук», которым отмечаются достижения в области укрепления всестороннего сотрудничества Кыргызской Республики с другими государст­вами, награждены советник Президента Республики Казахстан Бауыржан Омаров, депутат Сената Дархан Кыдырали, аким города Астаны Женис Касымбек, председатель правления – ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев, государственные дея­тели Мырзатай Жолдасбеков и Ерлан Идрисов, литературовед Сауытбек Абдрахманов.

Орденом «Даңқ» отмечен вклад президента Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой в популяризацию искусства казахского и кыргызского народов.

Медаль «Даңқ» Суйунбек Кас­мамбетов вручил первому заместителю акима Астаны Нурлану Нуркенову и генеральному директору — председателю совета редакторов литературно-художест­венного журнала «Тан-Шолпан» Дидару Кулькенову.

Председатель правления – ректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, директор Казахского государственного академического музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева Ербол Хабылбеков и главный редактор литературно-художественного журнала «Тан-Шолпан» Нурлыбек Сафин награждены Почетной грамотой Кыргызской Республики.

Также Суйунбек Касмамбетов вручил нагрудные знаки к почетному званию «Народный артист Кыргызской Республики». Оно было присвоено певице Розе Рымбаевой и композитору Алтынбеку Коразбаеву.

Важным событием стал и Казахско-кыргызский молодежный форум, участники которого обсудили сотрудничество студенческих организаций, создание двусторонних проектов и программ, а также формирование среды для успешного межкультурного взаимодействия молодежи двух стран. В работе форума приняли участие вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов и заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Марат Тагаев. В своих приветствиях участникам форума они отметили тот вклад, который молодое поколение вносит в развитие своих стран, и обозначили приоритетные направления молодежной политики.

– Поддержка проектов в области культуры, образования, креативной индустрии, науки и предпринимательства поможет молодым людям реализовать свой потенциал и стать активными участниками процесса углубления взаимопонимания и сотрудничества между нашими странами, – подчеркнул Евгений Кочетов.

В свою очередь председатель Комитета по делам молодежи и семьи МКИ РК Кайрат Камбаров рассказал, что из Кыргызстана на форум приехали 30 человек. Вместе с представителями казахстанской молодежи они обсудили вопросы цифровизации, климатического активизма, волонтерства и креативной индустрии.

#казахстан #Токаев #президент #Кыргызстан #культурные мероприятия

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