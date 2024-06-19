Гвардеец получил из рук президента государственную награду

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Айман Аманжолова
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Президент страны Касым-Жомарт Токаев торжественно наградил в Акорде граждан, принимавших активное участие в борьбе с наводнениями. Среди получивших государственные награды оказался и военнослужащий Национальной гвардии МВД РК

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

За самоотверженность при исполнении служебного и гражданского долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, глава государства вручил начальнику войскового наряда воинской части 5517 ефрейтору Нурболу Аскапу медаль «Жауынгерлік ерлігі үшін» (За боевые заслуги).

Ефрейтор Нурбол Аскап 21 апреля т.г. совместно с сотрудником Департамента полиции обеспечивал общественный порядок в одном из дачных массивов города Уральска. Около 10:30 на территории, подконтрольной гвардейским военнослужащим, взорвалась временная плотина и окрестности начало затоплять. Поэтому они начали эвакуировать людей в безопасную зону. В этот момент шестидесятилетний мужчина оказался в ловушке воды.

«Увидев тонущего человека, мы сразу же бросились на помощь. Рядом со мной был полицейский и волонтер, который вовремя вывез пожилого человека на берег», - отметил Нурбол Аскап, вспоминая апрельское событие.

Его смелые действия во время стихийного бедствия не остались без внимания – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами страны Касым-Жомарт Токаев наградил военнослужащего Национальной гвардии медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін». Поздравил обладателя награды и заместитель министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.

«Все военнослужащие Национальной гвардии готовы в любой момент оказать помощь населению. Часто бывают моменты, когда наши воины не только поддерживают правопорядок, но и спасают жизнь человека. Сегодняшняя награда ефрейтора Нурбола Аскапа является ярким примером этого. Его смелые действия должны стать примером для молодого поколения», – отметил Главнокомандующий Национальной гвардии перед личным составом Главного командования.

Также генерал-лейтенант Еркин Ботаканов сообщил, что фотография военнослужащего будет вывешена на Доске почета в здании Главного командования и пожелал дальнейших успехов в его деятельности.

«Сегодня важный день для меня. Впервые встретился с главой государства и получил медаль из его рук. Это большая честь для меня. Я благодарен президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, министру внутренних дел генерал-лейтенанту полиции Ержану Саденову и Главнокомандующему Национальной гвардией генерал-лейтенанту Еркину Ботаканову. Буду стараться и в дальнейшем нести добросовестно службу в рядах войск правопорядка», – пообещал ефрейтор Нурбол Аскап.

#Токаев #президент #военнослужащие #награда

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