Гвардеец стал призером международного турнира

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Айман Аманжолова
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С 21 по 23 марта 2024 года в городе Москва Российской Федерации прошел международный турнир по самбо среди взрослых

Фото: пресс-служба РгК «Батыс» НГ РК

 

В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из Беларуси, Азербайджана, Китая, Кыргызстана, Монголии и других стран.

Также в этом соревновании принял участие гвардеец воинской части 5517 г. Уральск регионального командования «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан Утегулов Жандос. 

Боец Национальной гвардии, который соревновался в весовой категории 58 кг, по итогам соревнований занял призовое 3-е место. А также по окончании соревнований призерам были вручены медали и грамоты.

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