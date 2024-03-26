Гвардеец стал призером международного турнира

С 21 по 23 марта 2024 года в городе Москва Российской Федерации прошел международный турнир по самбо среди взрослых

Фото: пресс-служба РгК «Батыс» НГ РК

В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из Беларуси, Азербайджана, Китая, Кыргызстана, Монголии и других стран.

Также в этом соревновании принял участие гвардеец воинской части 5517 г. Уральск регионального командования «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан Утегулов Жандос.

Боец Национальной гвардии, который соревновался в весовой категории 58 кг, по итогам соревнований занял призовое 3-е место. А также по окончании соревнований призерам были вручены медали и грамоты.