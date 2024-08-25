Гвардейцы вернули ребенка родителям в Астане

Военнослужащие столичной бригады Национальной гвардии при обеспечении общественного порядка заметили шестилетнего мальчика без сопровождения взрослых и вернули его маме

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Инцидент произошел 24 августа вечером около 19.15 часов. Начальник войскового наряда рядовой Аділет Смайыл вместе с патрульными рядовыми Нурлыханом Асанбай и Самандаром Эралиевым несли службу по охране общественного порядка на Водно-зеленом бульваре в столичном районе "Есиль", когда им по рации поступила ориентировка на потерявшегося мальчика.

- Приняв приметы потерявшегося ребенка, мы незамедлительно принялись его искать. Через 20 минут активного поиска мы заметили мальчика, который подходил по приметам и был один без сопровождения взрослых. После чего мы передали ребенка матери, - сказал начальник войскового наряда рядовой Аділет Смайыл.

В свою очередь, мать мальчика выразила огромную благодарность гвардейцам за такой благородный поступок.

Этот случай подчеркивает важность бдительности и оперативности, с которыми военнослужащие Национальной гвардии выполняют свои обязанности по обеспечению общественной безопасности и порядка.