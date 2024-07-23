Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения на выборы президента

В мире
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для формального утверждения в качестве кандидата в президенты на ноябрьских выборах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: GettyImages

По подсчетам Associated Press, к вечеру понедельника по времени Восточного побережья США Харрис поддержали 2 538 делегатов. Согласно правилам Демократической партии, чтобы получить возможность быть утвержденным кандидатом, необходимо набрать как минимум 1 976 голосов, уточняет агентство.

Эти числа не являются официальными и окончательными, финальное распределение голосов и выдвижение кандидатуры произойдут на съезде партии в Чикаго, который пройдет с 19 по 22 августа, отмечает AP.

При этом в понедельник газета The New York Times сообщила со ссылкой на председателя Национального комитета Демократической партии США Джейми Харрисона, что кандидат в президенты от демократов будет определен в результате виртуального голосования к 7 августа.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, кандидатуру которого должны были утвердить на общенациональном августовском съезде в Чикаго. Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с республиканцем Дональдом Трампом, состоявшихся 27 июня, в США, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к хозяину Белого дома отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост.

21 июля Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки.

#выборы #президент #США #кандидат #Камала Харрис

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