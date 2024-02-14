Хищения в Artsport: арестован экс-глава Дирекции развития спорта

Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры, сообщает Kazpravda.kz .

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По версии следствия, подозреваемый в 2021-2022 годы путем обмана похитил бюджетные 57 млн тенге. Эти средства были выделены Управлением физической культуры и спорта ЗКО его подконтрольному ТОО «ФК Акжайык» под видом оказанных услуг по тренировке детей в рамках договора подушевого финансирования по программе «Artsport».

С санкции суда он заключен под стражу, сообщили в Антикоре.

Проверяется причастность других к преступлению и продолжается работа по установлению дополнительных эпизодов хищений, добавили в агентстве.

Ситуация вокруг программы ArtSport остается волнующей для всех ее участников. Она назрела до такой степени, что критика в отношении происходящего прозвучала из уст главы государства на расширенном заседании правительства в июле 2022 года.

В ходе проверки реализации программы Artsport прокуроры обнаружили виртуальных учеников и фальшивые занятия.

Только в Алматы по программе ArtSport выявлено фиктивных услуг на 2,5 млрд тенге.

Будет ли закрываться программа Artsport, ответили в министерстве.