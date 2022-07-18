Ситуация вокруг программы ArtSport: давайте разбираться?

Давайте разбираться?

Ситуация вокруг программы ArtSport остается волнующей для всех ее участников.

Ситуация назрела до такой степени, что критика в отношении происходящего прозвучала из уст Главы государства на расширенном заседании Правительства.

– Средства на дополнительное спортивное и творческое образование должны были быть выделены по заказу государства. Этот шаг повысил количество детей, занимающихся в кружках и секциях, до 70 процентов. Думаю, это было правильное решение со стратегической точки зрения. Министерства и акиматы должны регулировать и внимательно следить за реализацией проекта. Перед этим необходимо проверить расходование выделенных средств. Эта задача возложена на Генеральную прокуратуру. Необходимо устранить выявленные недостатки совместно с Правительством, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Речь идет, напомним, о внезапно возникшей нехватке денежных средств, выделенных на реализацию замечательной инициативы. Стартовала программа в мае 2021 года, и заложенного финансирования должно было хватить на год, но оказалось, что бюджет исчерпал себя уже в начале 2022 года. Не повсеместно, но в каких-то регионах финансирование прекратилось уже в феврале, следом и другие облас­ти заявили о нехватке средств.

– Были ошибки, связанные с финансовыми вопросами и работой соответствующего портала. Начались перерасходы, мошенничество, открытое хищение. Родители отдавали детей сразу в несколько клубов. К сожалению, такое негативное отношение мешает другим детям, – также отметил Президент по этому поводу.

В марте текущего года вопрос встал якобы о закрытии программы. Открытое недовольство возникло в первую очередь деятельностью Министерства культуры и спорта. Инициаторы проекта обвинили чиновников в желании ликвидировать программу – якобы последние слишком очевидно ставят палки в колеса.

Но ведомство поспешило откреститься от таких подозрений.

– Проект ArtSport никто не может закрыть, и никто не говорит о закрытии. Дети будут продолжать посещать творческие кружки и спортивные секции. Мы ни в коем случае не отказываемся от ответственности. Отдельно хочу отметить, что все одобренные и подтвержденные на текущий момент ваучеры будут оплачены. Программа заработала еще в 2021 году, и на сегодняшний день каждый шестой ребенок в стране в возрасте от четырех до 17 лет охвачен программой, – зая­вил Даурен Абаев, подчеркнувший, что в первую очередь надо детально во всем разобраться.

Чуть позже в министерстве подтвердили: правила и требования имели «лазейки», которыми успешно пользовались недобросовестные граждане. А значит, надо их доработать. «Вопрос находится на контроле Администрации Президента. Создана рабочая группа. С нашей стороны были разработаны правила, которые направлены на усиление контроля», – прокомментировали в ведомстве. Правда, и тут Минкульт встретил сопротивление.

– Эти крайне негативные дейст­вия акиматов (халатное отношение операторов в лице региональных управлений культуры и спорта к реализации программы. – Е. Л.) сопровождаются попытками Министерства культуры и спорта изменить действующие НПА в сторону ухудшения. При этом миллиардные бюджеты профессиональных клубов остаются для чиновников «священной коровой», – возмутился депутат Мажилиса Константин Авершин.

В свою очередь Министерство культуры и спорта продолжает воплощать задуманное в жизнь.

– Родители, поставщики, представители акиматов, Министерства просвещения, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и наши эксперты совместно разрабатывают новые правила. Создана рабочая группа. Мы неоднократно проводили встречи с родителями и поставщиками. В первую очередь нужно обратить внимание на то, что проект был запущен для того, чтобы создать детям дополнительные возможности заниматься спортом и творчеством бесплатно, то есть за счет государства. К сожалению, многие сейчас отстаивают интересы поставщиков. Необходимо говорить об обеспечении качества и безо­пасности предлагаемых услуг. Действительно, был допущен ряд недоработок, связанных с верификацией данных, автоматизацией очередей и распределения средств, проверкой отчетов поставщиков услуг и т. д. В целях решения этих проблем министерством и другими заинтересованными госор­ганами вносятся изменения в правила. Работа ведется, – озвучила позицию ведомства Гаухар Омарбек, директор министерского департамента по работе со СМИ.

Суждения представителей госорганов понятны. А что же насчет самих детей и родителей? Насколько очевидны для них плюсы и минусы проекта?

Своим мнением делится Елена Гаврилова – жительница Шымкента, города, где как раз сейчас Антикоррупционной службой проводится расследование по факту хищения средств, выделенных на подушевое финансирование детского творчест­ва через платформу АrtSport. Подозреваемые – сотрудники городского управления культуры, развития языков и архивов. По версии Антикора, в текущем году они организовали через свои подконтрольные фирмы хищение.

– С программой все строго, в наших секциях во всяком случае. У меня ходят оба сына – один на баскетбол, второй на футбол. Все пропуски, прогулы фиксируются, я обязана предоставлять справки в случае непосещения по болезни. Регулярно заполняю табель, держу все под контролем, потому что как-то я не вовремя его заполнила, нас «скинули» с места, пришлось подаваться заново, это время оплачивали полностью сами. Знаю, что наш поставщик ждал подтверждения участия в проекте пару месяцев, подавали они заявку сразу, как появилась такая возможность. Что я могу сказать? Для меня это большая поддержка, учитывая, что дочка ходит в платную секцию. Да и мальчишки довольны, занятия проводят ответственно, регулярные турниры, они очень увлечены, – говорит женщина.

Еще одна мама – Инеш – жительница столицы. Ее дети ходят в различные секции с ноября.

– Никаких проблем нет, единственное условие – согласовываем табель ежемесячно. Нашли себе по душе именно в нашем районе, не надо возить, ходят сами в удобное время. Честно скажу – бывает, что преподаватели филонят, могут изредка перенести занятие, но в то же время по классу домбры у нас недавно прошел замечательный отчетный концерт. По теннису тоже соревнования часто, дети ходят с удовольствием, – резюмировала мама троих детей.