Будет ли закрываться программа Artsport, ответили в Минкультуры и спорта

Программа Artsport продолжит работу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана.

На появившиеся в информационном пространстве сообщения о закрытии программы Artsport в Комитете по делам спорта заявили, что программа подушевового финансирования детских спортивных секций и творческих кружков продолжит свою работу.

«В настоящее время уполномоченным органом ведётся работа по внесению изменений в правила функционирования программы. В частности, внедряются пункты, направленные на повышение охвата детей, обеспечение их безопасности, а также пресечение и упреждение мошеннических схем», – сообщили в ведомстве.

По вопросу задолженности перед поставщиками здесь отметили, что акиматы ряда регионов изыскивают необходимые средства.

«Все заявления о прекращении работы программы являются спекулятивным и не соответствуют действительности», – заключили в комитете.