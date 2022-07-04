Хлеб на столе

Для героя этой публикации Нурбека Есалина профессия механизатора – дело семейное.

Нурбек продолжил стезю отца Тлеугабыла, который провел за рычагами трактора всю свою соз­нательную жизнь. Отец и сын стали достойными представителями своей профессии в степном селе Жанаесиле Акмолинской области.

Мы застали Нурбека за ремонтом комбайна в крестьянском хозяйстве «Арыстан», где тот трудится уже не первый год. Механизатор поведал, что ранее его родные проживали в небольшом селе Мортык, где он окончил девять классов школы. Потом отучился в местном техникуме на ветеринара. Получил диплом, но работать на ферму по специальности не пошел: его тянуло к технике.

В то время в хозяйстве, что возникло на месте бывшего совхоза, потребовались трактористы, и он решил сесть за рычаги гусеничного Т-4 «Алтаец», благо, соответствующие «корочки» у Нурбека к тому времени уже были. Помнит как сейчас первую весеннюю борозду – поднимал пары. Осенью продолжил пахать, но уже для озимого сева. А в следующем году парню доверили комбайн – убирал хлеб. Так и освоил все сезонные работы на крестьянской ниве.

В селе Жанаесиле, впрочем, как и в любом другом на просторах Казахстана, профессия механизатора в советское время среди мужчин была самой массовой. На человеке за рычагами трактора, штурвалом комбайна держалось все тогдашнее хозяйство, и он оставался главной фигурой, решающей силой, от которой зависела успешность дел на производстве. Поэтому среди механизаторов можно было найти людей разных возрастов.

Иное дело сейчас: Нурбек уже более двадцати лет в профессии, отметил свое сорокалетие, но, по его словам, остается… самым молодым среди местных механизаторов. Причина тому известна: достигшие совершеннолетия сельские ребята не знают и знать не хотят дорогу в фермерское хозяйство. Хотя работодатели в лице глав этих хозяйств и других агроформирований активно зазывают молодежь, но «выстреливает» это крайне редко.

– В фермерском хозяйстве «Арыстан», где я тружусь, платят достойно, да еще помогают сеном и кормами для личного подсобного хозяйства, – говорит Нурбек. – Да и техника современная ушла далеко вперед, ее не сравнить с той, что была у наших отцов. К примеру, тракторы «Бюллер», комбайны «Вектор», на которых мы работаем, управляются нажатием кнопок. Состояние техники, в том числе работа механизмов, видны, как на ладони. Нам не приходится, как старшему поколению, терпеть в кабине жару и грохот. На сегодняшней технике есть кондиционеры, обогреватели, шумовая изоляция... В общем, работать сейчас в поле одно удовольствие. Однако не идет к нам молодежь – и все тут…

В целом проблема кадров, по словам главы фермерского хозяйства «Арыстан» Каната Темирова, остается острой. В его трудовом коллективе механизаторы пока что есть, хотя, как говорилось выше, самому молодому из них 40 лет, но трудно со специалис­тами для животноводческой фермы. Пришлось через объявление в сетях искать пастуха с гарантированной ежемесячной зарплатой в 350 тыс. тенге, бесплатным трехразовым питанием и вдобавок обеспечением сеном и фуражом. Согласитесь, вознаграждение за труд пастуха для сельской местности, хоть и близкой к городу, достойное. Но найти человека на эту работу удалось не без труда. Поэтому «золотыми» впору назвать кадры для нынешнего села. Дефицит работников в отечественном сельском хозяйстве возник уже давно, и с годами не уменьшается.

В отличие от молодых, Нурбек никогда не рвался в город. Ему нравится сельский уклад, в котором нет вечной суеты и нервотрепки. Еще здесь, как нигде остро, ощущаешь свою связь с родной землей.

Механизатор рассказал, что вместе с супругой Динарой воспитывает пятерых детей. На домашнем подворье есть овцы, коровы, лошади, в общем – работы хватает. На селе труд – в поле ли, на ферме, домашнем подворье – был всегда продуктивен. Он – основа достатка в доме да и всей жизни. Поэтому добросовестный трудяга был среди односельчан всегда уважаемым человеком. И один из тех, кто выбрал этот простой, но такой необходимый для всех труд, – Нурбек Есалин из Жанаесиля.