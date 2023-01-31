Хочу служить!

Экскурсию «Сарбаз болғым келеді!» – «Хочу стать солдатом!» провели в рамках военно-патрио­тического проекта QAISAR для кадетов школы им. С. Нурмагамбетова в Усть-Каменогорске. Как отметил заместитель командира части 5518 по воспитательной и социально-правовой работе Серик Ногаев, такие встречи помогают воспитанию чувства патрио­тизма в юношах и девушках.

Школьникам рассказали о боевой выучке и жизни военнослужащих, показали музей части, познакомили с образцами современного вооружения и техники спецназа.

– Воспитанники кадетских классов не только глубоко изу­чают героическое прошлое страны, они знакомятся с видами оружия, занимаются в тире, осваивают азы первой медицинской помощи, – рассказал замкомандира части. – Летом ребята выезжают в спортивные лагеря. Тренируются, ходят в походы.

Как отметил Серик Ногаев, по сравнению с другими школьниками кадеты более дисципли­нированные, собранные и целеустремленные. Многие после окончания школы выбирают профессию военного и становятся курсантами военных учебных заведений.