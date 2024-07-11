Хорошо, когда курт идет на замену чупа-чупсу!

Прилавки ярмарки-выставки, в которую на полдня превратился городской выставочный зал, пес­трели яркими красками и манили арома­тами. Казалось бы, всего 23 участника, но у каждого – от нескольких единиц до десятков видов продукции. Как правило, для ее изготовления использовалось местное сырье. А это условие и ставится­ в рамках проекта «Одно село – один продукт», направленного на масштабирование бизнеса сельчан, создание отечест­венных брендов, повышение качества казахстанской продукции.

Предпринимательский опыт у участников небольшой. Их задача – показать свои наработки и по возможности получить поддержку от государства.

Житель села Каражар района Байтерек Алмаз Изтлеуов десять лет был торговым представителем. На семейном совете решили, что пора задуматься о собственном деле. На выставку он представил напитки «Лимонад», «Безалкогольный мохито» и несколько видов курта в виде чупа-чупса. Изготовлено лакомство с цельным фундуком внутри, есть со вкусом меда и обычный, чуть подсоленный.

– Думаю, этот национальный продукт – отличная замена леденцам, – считает Алмаз. – От оригинальной сосательной конфеты мы взяли форму – шарик на палочке и обертку. Спрос есть, делаем по заказу.

Начинающий предприниматель приз­нается: пока продукция производится вручную. Но он надеется, что при поддержке государства сможет оформить необходимые документы, приобрести оборудование, найти инвесторов.

Об оборудовании и расширении производства мечтает и Руслан Сиражев из села Асан. Изготовлением изделий из кожи он занялся более двух лет назад. Сначала это было хобби, а потом нашлись первые покупатели, которые по достоинству оценили старания земляка и качество его изделий.

Руслан вместе с помощником уже отработал технологию выпуска женских и поясных сумок, портмоне, ремней, чехлов для беспроводных наушников. Был бы заклепочный и лазерный станок, производительность заметно увеличилась бы.

Небольшой цех предпринимателя из села Байконыс Сергея Лемешева третий год перерабатывает сухостой и валежник. Мини-предприятие выпускает брикетированный уголь для мангалов, самоваров, разделочные доски, журнальные и прикроватные столики, часы. В прошлом году бизнесмен взял кредит под залог дома для приобретения оборудования для прессования древесного угля.

– Сухостоя в лесах много, его обязательно нужно убирать, перерабатывать. Так что сырья у нас предостаточно, необходимо оборудование. С приобретением станка ЧПУ сможем выпускать окна, двери, мебель, посуду, – говорит предприниматель.

Тимур Ишанов также нацелен на переработку древесных отходов после санитарных рубок. При поддержке государства планирует приобрести линию по производству древесных гранул – экологически чистого топлива, калорийность которого практически равна древесному углю, а золы – на порядок меньше. По его словам, такая линия может перерабатывать как крупный валежник, так и ветки и даже солому.

Житель Уральска Арман Мендигалиев продвигает идею выращивания павлонии, легкая и прочная, исключительно устойчивая к изгибу древесина которой подходит для строительства, изготовления мебели и музыкальных инструментов. Кроме того, павлония – отличный медонос, а ее листья используют в фармацевтике. В год дерево может вырасти до трех метров, достигая максимальной высоты порядка 28 метров.

Уникальность павлонии заключается в том, что после каждой рубки дерево, как тростник, регенерирует. Продолжительность жизни корня составляет 70–100 лет. Из множества сортов растения предприниматель специально выбрал морозостойкий. Пока выращивает на собственном дворе.

Для реализации бизнес-проекта ему необходим лишь участок земли площадью три гектара с возможностью организовать скважину, так как первые два года растения нуждаются в обильном поливе. Предприниматель уверен, что посадки этого дерева в регионе станут отличным стимулом для развития разных направлений бизнеса.

Запуск цеха по выпуску обуви из войлока в Акжаикском районе стал пилотным в рамках проекта «Одно село – один продукт». Его участницы прошли ряд мастер-классов и обучающих семинаров. Сегодня продукция цеха выгодно отличается от той, что изготавливалась в самом начале.

– Повысилось качество валяния, обувь стали делать на подошве из кожи и экокожи, то есть мастерицы уже ориен­тируются на пожелания потребителей, – рассказывает представитель региональной палаты предпринимателей Сауле Жубаева. – Недавно к пяти работницам цеха взяли еще троих по молодежной практике. Валяльщицы постоянно повышают свою квалификацию, продвигают продукцию, в том числе и участвуя в выставках, ярмарках разного формата, включая международные. Свою продукцию они представят и в рамках 5-х Всемирных игр кочевников. Есть прямые заказы из других регионов республики, из Китая.

По словам директора региональной Палаты предпринимателей Максата Куланбаева, в этом году планируется определить трех финалистов, которые в последующем смогут принять участие в грантовом финансировании и получить до 5 млн тенге. Кроме того, предпринимателям помогут в получении сертификата на продукцию и поиске мест для ее реализации.

Как отметили организаторы мероприя­тия, в скором времени в Астане, а затем и во всех областных центрах планируется открыть магазины, где участники проекта со всего Казахстана смогут продавать свою продукцию.