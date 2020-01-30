Хостелы по правилам

Свежий выпуск
375
Сауле Искандер

К числу наиболее интересных поправок, внесенных в действую­щее законодательство страны в сфере ЖКХ, можно причислить те из них, что касаются функцио­нирования хостелов. По этому вопросу в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций дал разъяснения первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

– В прежнем законе у нас вообще не было понятия «хостел», поскольку оно новое, – прокомментировал спикер. – Соответственно, если официального запрета не существует, люди начали их открывать, в том чис­ле на верхних этажах жилых домов. А это, кроме всего прочего, дополнительная нагрузка на имеющиеся коммуникации, к примеру на лифты, рассчитанные на определенное количество жильцов и конкретные сроки эксплуатации.

С появлением хостелов возникли неудобства для жильцов многоэтажных домов из-за бесконечных приездов и отъездов временных постояльцев. Следствием чего, как отметил первый вице-министр, стали многочис­ленные жалобы.

В соответствии с новыми правилами хостелы теперь можно открывать либо в отдельно стоящем здании, либо в многоквартирном жилом доме, но с отдельным входом и собственной инфраструктурой для оказания услуг.

– При желании хостел можно вновь переоборудовать в квартиру и на общих основаниях сдавать в аренду. Поэтому мы и не предусмотрели каких-то больших временных сроков для переориентирования бизнеса, не требующего особых капитальных вложений, – заявил вице-министр.

По словам спикера, если хозяева хостелов продолжат нарушать закон, жители домов вправе обратиться в городскую жилищную инспекцию. В случае невыполнения предписанных замечаний информация по хостелам-нарушителям будет направляться в правоохранительные органы.

Популярное

Все
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Два человека пострадали от взрыва газового баллона в Караганде
Мировая сенсация от Елены Рыбакиной
Ветеринара из Аксу оштрафовали за убийство Лайки
Вывозить сельхозживотных запретили в Костанайской области
В Актау началась зимняя перепись птиц
Елена Рыбакина поднялась в рейтинге WTA после победы над первой ракеткой мира
Вооружен и опасен: в Шымкенте задержали мужчину с оружием
В Казахстане продлили запрет на вывоз бензина и дизтоплива из страны
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
В Алматы задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки
Школьница совершила суицид в Алматинской области
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Гарвардские студенты будут стажироваться в Казахстане
Яблоки на снегу
В Алматы школьницы жестоко избивали сверстниц, смеялись и снимали это на видео
Мёд нелегально изготавливали в ванне в квартире Атырау
115 человек тушили огромный склад стройматериалов в Алматы (видео)
Казахстан завоевал первое золото на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде
Крупный пожар в Алматы: горит склад в Жетысуском районе (видео)
Высмеянная в Сети американская модель получила корону "Мисс Вселенной"
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Крушение самолета в Непале: пассажир снял на видео последние секунды полета
Полина Тырина поет на 11 языках. Без акцента!
Шесть человек едва не погибли в своей квартире из-за непотушенной сигареты в ВКО (видео)
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Ледяная благодать
Свежий выпуск
Кавендиш в «Астане»
Свежий выпуск
Битвы за плей-офф
Свежий выпуск
Труд во благо общества

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]