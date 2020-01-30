Хостелы по правилам

К числу наиболее интересных поправок, внесенных в действую­щее законодательство страны в сфере ЖКХ, можно причислить те из них, что касаются функцио­нирования хостелов. По этому вопросу в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций дал разъяснения первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

– В прежнем законе у нас вообще не было понятия «хостел», поскольку оно новое, – прокомментировал спикер. – Соответственно, если официального запрета не существует, люди начали их открывать, в том чис­ле на верхних этажах жилых домов. А это, кроме всего прочего, дополнительная нагрузка на имеющиеся коммуникации, к примеру на лифты, рассчитанные на определенное количество жильцов и конкретные сроки эксплуатации.

С появлением хостелов возникли неудобства для жильцов многоэтажных домов из-за бесконечных приездов и отъездов временных постояльцев. Следствием чего, как отметил первый вице-министр, стали многочис­ленные жалобы.

В соответствии с новыми правилами хостелы теперь можно открывать либо в отдельно стоящем здании, либо в многоквартирном жилом доме, но с отдельным входом и собственной инфраструктурой для оказания услуг.

– При желании хостел можно вновь переоборудовать в квартиру и на общих основаниях сдавать в аренду. Поэтому мы и не предусмотрели каких-то больших временных сроков для переориентирования бизнеса, не требующего особых капитальных вложений, – заявил вице-министр.

По словам спикера, если хозяева хостелов продолжат нарушать закон, жители домов вправе обратиться в городскую жилищную инспекцию. В случае невыполнения предписанных замечаний информация по хостелам-нарушителям будет направляться в правоохранительные органы.