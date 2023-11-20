Хотели гранты и квартиры

В Кызылорде завершился громкий судебный процесс над тремя мошенниками, по сговору «раскручивавшими» доверчивых людей на деньги.

– Уголовное дело в отношении троих подсудимых было рассмотрено во втором городском суде Кызылорды, – проинформировали в пресс-службе Кызылординского областного суда. – Заведомо преследуя цель обмана населения, они через социальную сеть распространили информацию, что могут помочь в получении грантов от государства, выделяемых на предпринимательство, а также продвинуть в инстанциях вопрос получения квартиры в новом, строящемся по госпрограмме доме.

В наше время многие казах­станцы, конечно, в курсе, что тема жилья, кредитов и грантов сейчас любимая у мошенников, а за взятку далеко не все возможно. Однако десятки людей повелись на обещания преступного трио.

– Обманным путем мошенники присвоили 16 миллионов тенге, принесенных им 22 потерпевшими якобы для вознаграждения за помощь в получении квартир или грантов, – сообщили в пресс-службе облсуда.

Никаких квартир или денег на бизнес от государства сделавшие «подношения» граждане не получили, взамен им досталась лишь головная боль, так как возвращать свои денежные средства пришлось через правоохранительные органы. Кстати, обратно деньги в руки доверчивых горожан пока не вернулись.

– В суде злоумышленники полностью признали свою вину, искренне раскаялись в содеянном, просили прощения, – отметили в пресс-службе областного суда. – Потерпевшие же просили взыскать с них имущественный ущерб. Приговором суда подсудимые признаны виновными в мошенничестве в крупном размере, совершенном в отношении двух и более лиц. Каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года.

Гражданские иски потерпевших судом удовлетворены, осужденным дали месяц на добровольный возврат денег пострадавшим.