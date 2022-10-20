Статьи Хранители истории 20 октября 2022 г. 13:59 Айгуль Турысбекова, Алматы Вопросы современного состояния и развития архивного дела обсуждены на I Международном конгрессе архивистов «Открытому обществу – открытый архив». Представительный форум собрал более 200 участников из всех регионов Казахстана и 15 зарубежных стран, руководителей казахстанских офисов ООН и ЮНЕСКО. Общеизвестно, что архивное наследие – основа истории, хранилище знаний и многовекового опыта человечества. Их ценность возрастает с каждым годом. Вопросы значения архивного источника, его роли и месте в свете возросшего общественного запроса на подлинную историческую информацию составили основу повестки дня I Международного конгресса архивистов «Открытому обществу – открытый архив». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в адрес участников и гостей конгресса с приветственным письмом, в котором отмечено, что инициатива проведения форума обусловлена значением и ролью архивной информации в сохранении национальной памяти и ценностей, популяризации исторического и культурного наследия. «Казахстан вступает в новый этап своего развития. Масштабная модернизация охватывает практически все сферы и направления, включая архивное дело. Внедрение более демократичных принципов управления, передового опыта и цифровых технологий придало мощный импульс некогда традиционной, консервативной отрасли, вывело модель современного архива на качественно новый уровень. Отрадно, что насыщенная повестка и солидный состав участников мероприятия свидетельствуют о востребованности подобной диалоговой площадки, в рамках которой предусмотрены содержательные дискуссии по широкому кругу актуальных проблем сохранения, использования и управления архивами. Уверен, нынешний форум станет традиционным мероприятием в своей отрасли, продолжит полезные традиции интеллектуального обмена мнениями и поиска практических решений, консолидации экспертного сообщества и укрепления международного сотрудничества», – говорится в обращении в адрес участников конгресса. Международный конгресс архивистов организован Архивом Президента Республики Казахстан под эгидой Международного совета архивов. Казахстан – первая из стран СНГ, которая проводит мероприятие профессионального архивного сообщества при поддержке и с участием руководства Международного совета архивов, организацией в структуре ЮНЕСКО, объединяющей архивистов около 200 стран мира. Исполнительный директор Международного совета архивов Карлос Серрано Васкес отметил, что руководство организации решило поддержать казахстанских архивистов, ведь подобные конгрессы дают возможность поделиться своими потребностями и проблемами, а также определить возможности для сотрудничества и поддержки. По его мнению, именно через такие форумы специалисты определяют и разрабатывают инструменты для повышения осведомленности общества о важности архивов. – Если мы хотим развивать открытое общество, то нам нужны открытые и доступные архивы. А архивисты должны иметь в виду не только традиционные процессы по сбору, сохранности и предоставлении информации, но и вести большую просветительскую работу. Понимание потребностей и ожиданий общества – сегодня это обязанность самих архивистов, – отметил Карлос Серрано Васкес. Организаторы предложили новый формат мероприятия в виде интерактивных диспут-площадок по актуальным профессиональным темам. Участники говорили о необходимости совершенствования нормативной правовой базы, укрепления материально-технического оснащения государственных архивов, кадрового потенциала, о расширении международного сотрудничества. По словам директора Архива Президента РК Алии Мустафиной, в мире переизбыток информации, порой искаженной и фейковой. Именно поэтому сегодня на архивы возлагается особая миссия – оставаться источником достоверности и правдивости. – Сегодня мы наблюдаем колоссальные перемены в архивном деле. Произошло беспрецедентное открытие архивов для общества. Повсеместно происходит обновление архивного законодательства. Нормативная база Казахстана разработана с учетом передового отечественного и зарубежного опыта и отвечает потребностям формирующегося гражданского общества, – подчеркнула Алия Мустафина. В ходе конгресса известные отечественные и зарубежные специалисты архивного дела поднимали проблемы внедрения новых технологий. Развитие IT-сферы предопределило «смену вех» в архивной деятельности. Новые технологии в значительной степени способствуют широкому доступу к архивной информации, подняли на качественно новый уровень предоставление услуг пользователям, в то же время их применение имеет и обратную сторону, возрастает проблема защиты информации. Работа форума была организована не только для профессионального сообщества, но и широкой общественности. В рамках конгресса состоялся конкурс школьных учебно-исследовательских работ «История моей семьи в архивных документах». В нем приняли участие более 70 алматинских школьников. Работы конкурсантов оценила специальная комиссия. В день официального открытия конгресса состоялось торжественное награждение победителей. Еще одно мероприятие, раскрывающее идею и содержание форума, – архивные экспозиции, размещенные на станциях алматинского метрополитена. Это символичный подарок архивистов горожанам и гостям Алматы в преддверии Дня Республики, который празднуется 25 октября в статусе национального праздника.