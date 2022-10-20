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Хранители истории

Айгуль Турысбекова, Алматы

Вопросы современного состояния и развития архивного дела обсуждены на I Международном конгрессе архивистов «Открытому обществу – открытый архив».

Представительный форум собрал более 200 участников из всех регионов Казахстана и 15 зарубежных стран, руководителей казахстанских офисов ООН и ЮНЕСКО. Общеизвестно, что архивное наследие – основа истории, хранилище знаний и многовекового опыта человечества. Их ценность возрастает с каждым годом. Вопросы значения архивного источника, его роли и месте в свете возросшего общественного запроса на подлинную историческую информацию составили основу повестки дня I Международного конгресса архивистов «Открытому обществу – открытый архив».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в адрес участников и гостей конгресса с приветственным письмом, в котором отмечено, что инициатива проведения форума обусловлена значением и ролью архивной информации в сохранении нацио­нальной памяти и ценностей, популяризации исторического и культурного наследия.

«Казахстан вступает в новый этап своего развития. Масштабная модернизация охватывает практически все сферы и направления, включая архивное дело. Внедрение более демократичных принципов управления, передового опыта и цифровых технологий придало мощный импульс некогда традиционной, консервативной отрасли, вывело модель современного архива на качественно новый уровень. Отрадно, что насыщенная повестка и солидный состав участников мероприятия свидетельствуют о востребованности подобной диалоговой площадки, в рамках которой предусмотрены содержательные дискуссии по широкому кругу актуальных проблем сохранения, использования и управления архивами. Уверен, нынешний форум станет традиционным мероприятием в своей отрасли, продолжит полезные традиции интеллектуального обмена мнениями и поиска практических решений, консолидации экспертного сообщества и укрепления международного сотрудничества», – говорится в обращении в адрес участников конгресса.

Международный конгресс архивистов организован Архивом Президента Республики Казахстан под эгидой Международного совета архивов. Казахстан – первая из стран СНГ, которая проводит мероприятие профессионального архивного сообщества при поддержке и с участием руководства Международного совета архивов, организацией в структуре ­ЮНЕСКО, объединяющей архивистов около 200 стран мира.

Исполнительный директор Международного совета архивов Карлос Серрано Васкес отметил, что руководство организации решило поддержать казахстанских архивистов, ведь подобные конгрессы дают возможность поделиться своими потребностями и проблемами, а также определить возможности для сотрудничества и поддержки. По его мнению, именно через такие форумы специалисты определяют и разрабатывают инструменты для повышения осведомленности общества о важности архивов.

– Если мы хотим развивать открытое общество, то нам нужны открытые и доступные архивы. А архивисты должны иметь в виду не только традиционные процессы по сбору, сохранности и предоставлении информации, но и вести большую просветительскую работу. Понимание потребностей и ожиданий общест­ва – сегодня это обязанность самих архивистов, – отметил Карлос Серрано Васкес.

Организаторы предложили новый формат мероприятия в виде интерактивных диспут-площадок по актуальным профессиональным темам. Участники говорили о необходимости совершенствования нормативной правовой базы, укрепления материально-техни­ческого оснащения государственных архивов, кадрового потенциала, о расширении международного сотрудничества.

По словам директора Архива Президента РК Алии Мустафиной, в мире переизбыток информации, порой искаженной и фейковой. Именно поэтому сегодня на архивы возлагается особая миссия – оставаться источником достоверности и правдивости.

– Сегодня мы наблюдаем колоссальные перемены в архив­ном деле. Произошло беспрецедентное открытие архивов для общества. Повсеместно происходит обновление архивного законодательства. Нормативная база Казахстана разработана с учетом передового отечественного и зарубежного опыта и отвечает потребностям формирующегося гражданского общества, – подчеркнула Алия Мустафина.

В ходе конгресса известные отечественные и зарубежные специалисты архивного дела поднимали проблемы внедрения новых технологий. Развитие IT-сферы предопределило «смену вех» в архивной деятельности. Новые технологии в значительной степени способствуют широкому доступу к архивной информации, подняли на качественно новый уровень предоставление услуг пользователям, в то же время их применение имеет и обратную сторону, возрастает проблема защиты информации.

Работа форума была организована не только для профессио­нального сообщества, но и широкой общественности. В рамках конгресса состоялся конкурс школьных учебно-исследовательских работ «История моей семьи в архивных документах». В нем приняли участие более 70 алматинских школьников. Работы конкурсантов оценила специальная комиссия. В день официального открытия конгресса состоялось торжественное награждение победителей.

Еще одно мероприятие, раскрывающее идею и содержание форума, – архивные экспозиции, размещенные на станциях алматинского метрополитена. Это символичный подарок архивистов горожанам и гостям Алматы в преддверии Дня Рес­публики, который празднуется 25 октяб­ря в статусе национального праздника.

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