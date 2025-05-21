Айман Жапаркулова с детства испытывала особую любовь к книгам. Едва научившись читать, девочка серьезно увлеклась литературой. Книги стали для нее безграничным и необъятным миром, который манил к себе волшебными сказками, удивительными приключениями, жизненными рассказами, загадками природы и тайнами истории. Книги помогали девочке понимать окружающий ее мир, находить ответы на сложные вопросы и глубже осмысливать происходящие события. Это детское увлечение в перспективе стало решающим фактором при выборе будущей профессии.

– Сколько помню себя, всегда любила читать. Мне нравится творчество Бауыржана Момышулы, Джека Лондона, Чингиза Айтматова и Ильяса Есенберлина. Люблю поэзию Абая Кунанбаева и Мукагали Макатаева. В школьные годы даже пыталась публиковаться – отправляла в редакции свои стихи и сочинения, – рассказывает Айман Жапаркулова.

По ее воспоминаниям, возле их дома в селе Кызылкишлак работал сельский клуб, где была библиотека. Ей казалось, что это было самое необычное место в мире, которое постоянно манило.

– Нравилось даже просто находиться среди книжных стеллажей, меня всегда привлекал запах типографской краски и бумаги, – признается Айман Наметказыевна. – Помнится, мой формуляр был весь заполнен записями. Я прочитала практически все детские книги. Причем те, что особенно нравились, бывало, перечитывала несколько раз. Библиотекарь, глядя на меня, однажды сказала с улыбкой: «Наверное, когда вырастешь, тоже будешь работать с книгами».

Так и случилось. После окончания средней школы Айман Жапаркулова поступила в Жамбылское культурно-просветительное училище на отделение библиотечного дела. Свой трудовой путь уроженка села Ново-Воскресеновка (ныне Андас-батыра) Меркенского района начала в библиотеке средней школы № 9 им. В. Саввы. В то время ей приходилось работать в основном с детьми и подростками, которые брали литературу для подготовки рефератов или приходили просто за интересной книгой, а также педагогами, предпочитавшими издания по учебной программе. Айман очень нравилось общаться с читающей аудиторией и быть ей полезной.

В 1985 году Айман Наметказыевна перешла в централизованную библиотечную систему, устроившись в библио­теку местной автобазы. Работала там, пока в трудные 90-е годы хранилища знаний не были повсеместно закрыты.

В этот сложный период она решила продолжить учебу и получить высшее образование по своей специальности. В итоге Айман успешно завершила обучение на заочном отделении в Казахском женском педагогическом институте и стала ждать, когда жажда знаний у народа одержит верх над всеми невзгодами. И этот момент наконец наступил – интерес к книгам начал постепенно возвращаться. Айман Жапаркулова с большим оптимизмом и верой в дальнейшее развитие сферы вернулась в профессию, устроившись в библиотеку села Татты, где проработала около трех лет. Последние 22 года она обслуживает читателей в библиотеке аула Акарал.

– В самом начале, когда наша библио­тека только открылась, было только порядка 4 850 книг, – вспоминает моя собеседница. – С того момента многое изменилось. В первую очередь пополнился книжный фонд. В настоящее время количество изданий превысило 10 700, из них примерно 6 000 книг на казахском языке. Думается, это хороший показатель.

К тому же за счет новых технологий учреждение преобразилось как внут­ренне, так и внешне.

– Сегодня в библиотеке имеются компьютер, принтер, – говорит Айман Жапаркулова. – На мой взгляд, в помещении стало намного уютнее: повсюду комнатные цветы, на стенах висят яркие плакаты с цитатами известных мыслителей, а также пословицами и поговорками.

Благодаря доступу к Интернету поиск информации и книг стал более удобным и быстрым. С появлением специальной библиотечной программы Web-РАБИС идет работа над внесением в нее книжного фонда. На сегодня внесено уже 8 150 изданий.

– Ежемесячно нашу библиотеку посещают порядка 400 человек. Среди них и дети, и взрослые. Но большая часть посетителей – это учащаяся молодежь, – продолжает Айман Жапаркулова. – Чаще всего читателей интересует художественная литература. Многие спрашивают произведения Абая Кунанбайулы, Мухтара Ауэзова, Бауыржана Момышулы, Мукагали Макатаева, Шокана Уалиханова и Ильяса Есенберлина. А чтобы привлечь к чтению еще больше местных жителей, мы проводим разного рода культурно-познавательные мероприятия, в том чис­ле буккроссинги, пресс-конференции, круглые столы, презентации книг. После их проведения, как правило, наблюдается повышение активности и реальный рост числа читателей.

По словам библиотекаря, в нынешнем году в планах проведение конкурса на лучшего чтеца «Көп оқып, жеңіске жет», поэтического вечера «Абай – дана, Абай – дара», посвященного 180-летию Абая, а также литературной экскурсии по прочитанным книгам.

В стремлении привлечь как можно больше читателей Айман Жапаркулова открыла при сельской библиотеке клуб «Ақ желкен»». Кроме того, она активно работала над реализацией государственной программы «Культурное наследие», делая все, чтобы повысить интерес местного населения к чтению, организовывая познавательные вечера, тематические выставки и творческие встречи. А во время летних школьных каникул она участвует в реализации проекта «Жазғы кітапхана».

– Несмотря на повсеместную цифровизацию, закрывать библиотеки ни в коем случае нельзя, – считает библиотекарь. – Ведь они издревле считаются сокровищницами знаний. Не секрет, что у всех электронных источников информации есть большой минус, который заключается в том, что они уязвимы. В любой момент они могут быть подвержены хакерским атакам или заражены вирусом. Программа может дать сбой, а файл – попросту не открыться из-за маленькой ошибки. Кроме того, глядя на нашу молодежь, замечаю, что ребята нередко устают от постоянного использования мобильных телефонов, Интернета, социальных сетей… Им не хватает живого общения, – делится наблюдениями моя собеседница.

Но для того чтобы интерес читателей не угас, по ее мнению, нужно его постоянно поддерживать не только мероприятиями, но и литературными новинками, а также созданием комфорт­ных условий.

– Считаю, местные власти должны обратить внимание на состояние сельских библиотек, тем более что акиматом области в этом году запущен замечательный проект «Аулиеата – читающий регион», направленный на воспитание у населения культуры чтения. Одни хранилища знаний теснятся в маленьких помещениях, другие нуждаются в ремонте, третьи – в обновлении книжного фонда. Во многих из них одинаковые проблемы. Было бы хорошо, если бы в них появились современные книжные шкафы, красочное оформление, привлекающее внимание гостей. Например, в нашей библиотеке уже много лет не меняли книжные полки. Назрела необходимость строить новые библиотеки с просторными залами, коворкинг-центрами и кабинетами, с современным оборудованием, стеллажами и витринами, – замечает Айман Наметказыевна.

Хотя Айман Жапаркулова достигла пенсионного возраста, она продолжает работать. Многие знают ее как добросовестного и ответственного работника, который всегда готов помочь с поиском необходимой литературы, а также советом, где можно найти ту или иную книгу, если таковой нет в библиотечном фонде.

За высокий профессионализм Айман Жапаркулова, недавно отметившая 60-летний юбилей, неоднократно была отмечена почетными грамотами, благодарственными письмами и дипломами. Приняв участие в конкурсе «Лучшая сельская библиотека», она заняла почетное третье место, чем очень гордится. Женщина, трепетно относящаяся к книгам, является прекрасным примером для молодых коллег.