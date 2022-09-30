HTTP⁄⁄Осень⁄⁄тренды&соцсеть

Депрессия – это когда заходишь в Интернет и не знаешь, куда пойти.

Вот и осень наступила, а вмес­те с ней приходят тоска, уныние и депрессия. Ибо природа увядает, готовясь к долгой зиме, а организм впадает в сонную одурь. Ежеутренняя хмарь за окном только ухудшает настроение.

Конечно, еще достаточно тепло и красочно на улице. Нынче осень щедра на яркие дни и солнечные краски. Но не за горами этот ненавидимый всеми период, когда осень – это небо, плачущее небо под ногами…

Хотя многие любят дождь. Мне, например, нравится слушать, как капли барабанят по стек­лам, собираются в ручей и разбегаются по асфальту. И так приятно вдыхать напоенный влагой воздух и ощущать приятный холодок на лице…

А еще здорово гулять по улицам города, чувствуя ароматы опавшей листвы и слыша ее шорох. И собирать листья для гербария в школу. Или наслаждаться собранным урожаем овощей и фруктов, сооружая кулинарные шедевры.

В общем, правду говорят, у медали две стороны. И везде надо искать что-то хорошее, оно там обязательно есть.

#Смазать_карту_будня

Вот, к примеру, социальные сети. С одной стороны, конечно, зло. Там достаточно лишнего, особенно для неокрепших умов. И не всегда эксперты, смело заявляющие о себе, таковыми являются на самом деле. Диплом у всех не стребуешь. Да и не показатель это нынче, что уж греха таить.

Но и отвергать этот атрибут современности тоже нельзя. Есть там и полезные фишечки. Допустим, хорошо иногда после напряженного будня расслабить мозг и порадовать глаз, залипая в «ТикТоке». Внимать серьезной литературе или глубокому кино не хочется, ибо это тоже своеоб­разная работа умом и сердцем.

Сразу после насыщенного событиями дня не уснешь, а бездумно пялиться в стену опасно – в дурку сдадут, не приведи Господь.

Помните, как у Маяковского: «Я сразу смазал карту будня,⁄плеснувши краску из стакана;⁄я показал на блюде студня⁄косые скулы океана.⁄На чешуе жестяной рыбы⁄прочел я зовы новых губ.⁄А вы⁄ноктюрн сыграть⁄могли бы⁄на флейте водосточных труб?»

Живи автор в наше время, подобный вызов был бы брошен, скорее всего, соцсетям и ярым их представителям – блогерам.

Листать ленту, попивая чаек с конфетками, на сегодняшний день для многих лучший отдых. Для других – работа. Ведь все, что мы смотрим и читаем в Инете, кто-то создает.

И тут хотелось бы подробнее остановиться на таком сетевом явлении современности, как TikTok. Прежде всего на его преимуществах по сравнению с другими соцсетями: бесконечная лента контента на любой вкус; благодаря простым алгоритмам любой может стать создателем видеоролика, а в перспективе блогером со своим неповторимым стилем; просмотры и лайки получить здесь проще, чем, допустим, в Instagram.

К слову, эта развлекательная платформа разрабатывалась как караоке-приложение, поэтому главный тренд «ТикТока» – музыка. Она присутствует в каждом видео и играет большую роль не только как дополнительное средство для лучшего восприятия сюжета, но и в качестве инструмента для создания новых трендов. Если нажать на использованный трек под видео, можно увидеть похожие с этим звуком и той же концепцией ролика.

К примеру, тренд для тех, кто обладает какими-то экстравагантными навыками – скоростным поеданием лапши, умением ходить на руках, безупречным владением мячом или скалкой. Главное условие – использование в качестве музыкального сопровождения композиции «Вот так могу».

Отдельная ниша в творчестве тиктокеров – котоблогерство. Котики, да и вообще животные всегда вызывают улыбку и отклик в душе. И неважно, что они делают на видео, важен сам факт их присутствия.

Очаровывают ролики с енотами, где они постоянно что-то тырят у невнимательных хозяев; чудачества собак, проявляющих разного рода эмоции; поведение обезьянок, живущих в квартире поклонников экзотики. Но пальма первенства в этом зоорейтинге, конечно, у семейства кошачьих.

Хозяева пушистых хвостиков снимают, как котики едят, спят, играют, проявляют характер, дерутся… А еще владельцы домашних животных любят наряжать их в специальную одежду, подбирая аксессуары. Это так мило.

При просмотре подобного контента вспоминается анекдот. Кафе, вечер, много посетителей. Заходит кошка, причем на задних лапках, несет ноутбук. Садится за столик, к ней подходит совершенно недоумевающий официант. Она говорит: – Чашечку кофе, пожалуйста, принесите. – Но вы же кошка, – отмечает официант. – Да. – И вы разговариваете. – Бесспорно. – И работаете за компьютером. – Да, и очень хочу кофе. Мне долго ждать? – Понимаете, у меня просто дядя директор цирка. Не было бы вам интересно в цирке поработать? – Цирк? Это такое шумное место, где гремит музыка, все прыгают и кувыркаются? А зачем им программист?

Интересные видосы про братьев наших меньших можно встретить не только в «ТикТоке». Вообще, всякие мемы, ролики и треки бродят из одной соцсети в другую. И порой сложно отследить первоис­точник, да и незачем это.

Однажды на просторах Интернета попалось забавное видео, которое не только рассмешило, но восхитило и удивило до глубины души. На нем мужчина тапком (!) разгоняет стаю львиц, напавшую на молодую самку. Естественно, этот ролик набрал больше миллиона просмотров.

И понятно, что главный герой – не отчаянный клиент психиат­ра, а опытный дрессировщик, который знает характер своих подопечных и умеет найти к ним достаточно экстравагант­ный подход.

Много лет предприниматель Олег Зубков на свои средства создавал парк львов, в котором хищники могут чувствовать себя, как в дикой природе. После оглушительного успеха видео, снятого посетителем на одной из экскурсий, друг львиного семейства рассказал, почему эти грозные хищники позволяют ему такое поведение.

Однажды в схватке за первенство львы ранили вожака прайда Лорда. Директору парка ничего не оставалось, как самому оказать первую помощь животному. Выздоровевший лев вернул себе власть и поделился ею со своим спасителем.

«И вот тогда мне дали это право. Они шипели, но пригибали уши. Союз человека и льва был принят, и я стал вожаком. Это право у меня до сих пор не забрали, – поделился воспоминаниями герой популярного ролика. – Когда-нибудь я напишу книгу для дрессировщиков, но сейчас нарушаю все законы, которые приняты в цирке. Потому что нельзя садиться спиной ко льву – это категорически запрещено. Нельзя бить льва тапком – это опасно. И много-много таких нельзя».

Что тут скажешь, здорово, когда тебя коронуют львы.

Другое видео: поздней ночью ежик забрался в вольер к большому медведю и активно пытался помешать тому спать. Не то чтобы у него вышла эта проказа, мишка повошкался, при этом чуть не раздавив нападавшего, но продолжил сладко спать.

В Сети опубликован ролик, где домашние поросята защищают свой хлев, отбиваясь от голодного черного медведя. Они оказали достаточно активное сопротивление хулигану, буквально вытолкав нарушителя территории из клетки.

«Медведь был обнаружен моей камерой. Он проявлял любопытство и даже забирался в загон, напав на моих домашних свиней. Но те дали ему понять, что ничего ему не достанется!» – прокомментировал происходящее автор видео.

А вот еще интересный ролик, где главный герой – пингвин Адели. Пташка важно стоит на корме надувного судна, позируя пассажирам. Автор этих кадров пояснил, что пингвин, убегая от морского леопарда, прыгнул к ним во время путешествия вокруг айсберга. «Он не хотел возвращаться в воду. Поэтому мы решили отвезти его к айсбергу, где его ждали друзья».

#АСМР:на_вкус&цвет

Милые видосы и смешные комменты к ним здорово расслабляют и отрешают от действительности. Но есть и другой контент, приносящий истинное наслаждение для глаз и ушей, по утверж­дению прожженных юзеров. Меня, честно признаться, подобное раздражает, и кажется, что в этом нет никакого смысла. Но, как говорится, на вкус и цвет…

Речь об автономной сенсорной меридиональной реакции – это психологическое и физическое переживание, включающее в себя чувство покоя, радости, сонливости, ощущение покалывания на коже головы, на задней части шеи и в области позвоночника.

Иными словами, будто тебе делают массаж сразу на все час­ти тела под релаксирующую музыку, вокруг витает аромат сладкой сдобы, перед глазами полотно Клода Моне, а в руках воздушно-пузырчатая пленка. В общем, концентрация тактильных, визуальных и звуковых триггеров.

Суть контента АСМР-блогеров как раз и заключается в том, чтобы вызвать у зрителя такую реакцию. Постукиваниями, плавными движениями, тембром голоса, шуршанием, жестами, специфической манерой речи. Немаловажно и то, что АСМР возникает у людей, по отношению к которым проявляют заботу. То есть автор видео вас как бы обнимает и утешает.

Реакция появляется от шума дождя, лопания пузырей на пленке, звука расчесывания волос, звона хрустальных бокалов и т. д. Личные истории, приятное общение, пожелания добра, – все это сближает блогера с целевой аудиторией, а просмотр роликов становится для кого-то ритуалом перед сном.

Что интересно, съемка одного видео занимает от шести до двадцати часов: тестирование звуков, написание сценария, проверка аппаратуры. При записи используются высокочувствительные микрофоны с эффектом объемного звука, хорошая камера, поэтому звуки, которые в обычной жизни проходят мимо нас, в данном случае расслабляют и успокаивают.

Встречаются АСМР без сопровождения голосом, food-видео, где дегустируют что-нибудь хрустящее, развлекательный контент с элементами игры. Скажем, обыгрывается поход к визажисту или косметологу, прием у врача, допрос у следователя. Все зависит от фантазии автора, ограниченной лишь правилами платформы и моральными принципами.

Большинство блогеров этого популярного нынче направления – представители прекрасной половины человечества. Как ни крути, а женский голос мягче и нежнее, ассоциируется с образом матери, проявляющей заботу о своем ребенке.

В комментариях под АСМР-ви­део частенько встречается мнение, что все это ерунда, многих зрителей оно бесит, и они не стесняются описывать свое раздражение в ярких нецензурных выражениях. Возникает вопрос, зачем тогда смотреть то, что вызывает столь бурную реакцию. Но это тема отдельного повествования о том, кто такие хейтеры и как с ними бороться.

На самом деле существует процент людей, испытывающих отвращение к такому контенту на уровне физиологии. Их называют мисофонами – нетерпимые к определенным звукам.

Что характерно, АСМР-блогеры называют себя психологами без образования. Тем временем официальная наука к такому околопсихологическому явлению настроена скептически. Но все же было проведено исследование, в рамках которого выяснили, что среди зрителей есть немало тех, кому такой контент действительно помогает успокоиться, расслабиться и заснуть.

Бытует мнение, что эффект, получаемый от АСМР, человеку давно известен. Это есть индивидуальные особенности организма – монотонные звуки вызывают приятные ощущения у одних людей и никак не влияют на других. Белый шум, звуки движения машин, стук колес поезда, пение птиц, шум воды, тиканье часов успокаивают – с этим трудно спорить.

В большинстве случаев просмотр АСМР оказывает медитативное воздействие: уменьшается тревожность, появляется психо­эмоциональная стабильность, снижается раздражительность.

А учитывая состояние перманентного стресса, в котором находится современный человек, такой контент – глоток свежего воздуха и позитивный отклик сенсорной системы. Зритель получает долгожданный сигнал: отдохни, здесь безопасно.

Как бы то ни было, бродя по Сети в поисках дзэна, порой находишь поэтично-философично-медитативное настроение и задумываешься, что жизнь проходит мимо. И тогда рука невольно тянется к томику поэзии Есенина, а в голове рождаются строчки:

Осень. Интернет. Истома.

Чай остывший на столе.

Не пойду я в ночь из дома

Искать истину в вине.

Лучше отпущу в соцсети

Мозг, уставший от забот.

Следуя простой примете:

Лучший цензор – это кот.