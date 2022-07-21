Художник, который рисует время

В Национальном музее проходит персональная выставка венгерского художника Иштвана Ороса «Суретке салынған уақыт» («Нарисованное время»).

Выставка посвящена 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Венгрией и организована Посольством Венгрии в РК совместно с Национальным музеем. На вернисаж пришли представители дипломатического сообщества и творческой интеллигенции, любители искусства.

По словам и. о. директора Национального музея Айбека Сыдыкова, сотрудничество наших стран за столь короткий срок получило широкое развитие, так как наши народы – дружественные, братские, у нас общая многовековая история.

– Безусловно, что с Венгрией нас связывают не только деловые отношения, но и многовековая история взаимодействия народов двух стран. Партнерство в культурной сфере занимает особое место. Цель сегодняшней встречи – знакомство с творчеством художника-графика, члена Венгерской академии искусств, лауреата Национальной премии имени Кошута Иштвана Ороса, – говорил Айбек Сыдыков.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в РК Отто Иван Рона также отметил высокий уровень двусторонних отношений, достигнутый за 30 лет партнерства.

Как отмечают искусствоведы, в своих произведениях Иштван Орос создает запутанные оптические обманы, прибегая к визуальным парадоксам и пространственным иллюзиям, воплощенным в традиционной технике рисования. С 1984 года художник использует псевдоним «Утис» (Utisz), что в переводе с греческого означает «Никто». Это имя использовал древне­греческий персонаж Одиссей, обманным путем лишивший Циклопа глаза.

В экспозиции «Нарисованное время» представлены серии работ «Спрятанные лица», «Зеркала и отражения», «Отсутствие». Вниманию посетителей также предложены знаменитые анаморфозы, занимающие особое место в творчестве автора. Данные композиции представляют собой абстрактные произведения, истинный смысл которых можно распознать только при помощи специальных приспособлений – конических или цилиндрических зеркал, которые устанавливаются непосредственно в центральную область картины с двойным смыслом.

Будучи воспитанником классической школы, Иштван Орос смог создать свой неповторимый стиль, в котором переплетаются многовековые художественные традиции и смелые новаторские идеи. Несмотря на то что Иштван Орос прибегает в своих работах к визуальным парадоксам и пространственным иллюзиям, он в то же время неизменно следует традиционным техникам рисования.

Одна из известных цитат художника гласит: «Есть вещи, которые я могу себе представить и могу нарисовать. Есть вещи, которые я могу представить, но не могу нарисовать. Но есть ли что-то такое, что я могу нарисовать, но не могу себе представить? Вот этот вопрос меня очень интересует!»