Статьи
Художник, который рисует время
Максут Иржанов

В Национальном музее проходит персональная выставка венгерского художника Иштвана Ороса «Суретке салынған уақыт» («Нарисованное время»).

Выставка посвящена 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Венгрией и организована Посольством Венгрии в РК совместно с Национальным музеем. На вернисаж пришли представители дипломатического сообщества и творческой интеллигенции, любители искусства.

По словам и. о. директора Национального музея Айбека Сыдыкова, сотрудничество наших стран за столь короткий срок получило широкое развитие, так как наши народы – дружественные, братские, у нас общая многовековая история.

– Безусловно, что с Венгрией нас связывают не только деловые отношения, но и многовековая история взаимодействия народов двух стран. Партнерство в культурной сфере занимает особое место. Цель сегодняшней встречи – знакомство с творчеством художника-графика, члена Венгерской академии искусств, лауреата Национальной премии имени Кошута Иштвана Ороса, – говорил Айбек Сыдыков.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в РК Отто Иван Рона также отметил высокий уровень двусторонних отношений, достигнутый за 30 лет партнерства.

Как отмечают искусствоведы, в своих произведениях Иштван Орос создает запутанные оптические обманы, прибегая к визуальным парадоксам и пространственным иллюзиям, воплощенным в традиционной технике рисования. С 1984 года художник использует псевдоним «Утис» (Utisz), что в переводе с греческого означает «Никто». Это имя использовал древне­греческий персонаж Одиссей, обманным путем лишивший Циклопа глаза.

В экспозиции «Нарисованное время» представлены серии работ «Спрятанные лица», «Зеркала и отражения», «Отсутствие». Вниманию посетителей также предложены знаменитые анаморфозы, занимающие особое место в творчестве автора. Данные композиции представляют собой абстрактные произведения, истинный смысл которых можно распознать только при помощи специальных приспособлений – конических или цилиндрических зеркал, которые устанавливаются непосредственно в центральную область картины с двойным смыслом.

Будучи воспитанником классической школы, Иштван Орос смог создать свой неповторимый стиль, в котором переплетаются многовековые художественные традиции и смелые новаторские идеи. Несмотря на то что Иштван Орос прибегает в своих работах к визуальным парадоксам и пространственным иллюзиям, он в то же время неизменно следует традиционным техникам рисования.

Одна из известных цитат художника гласит: «Есть вещи, которые я могу себе представить и могу нарисовать. Есть вещи, которые я могу представить, но не могу нарисовать. Но есть ли что-то такое, что я могу нарисовать, но не могу себе представить? Вот этот вопрос меня очень интересует!»

Популярное

Все
Показали товар лицом
Эстафету – молодым
Здесь время не властно
Художник, который рисует время
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Закон Республики Казахстан
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Аким ВКО озвучил свою заработную плату
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 июля
Жуткое убийство из прошлого
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Двух парней жестоко избили из-за небольшого ДТП в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля
Новый прогноз по коронавирусу на три месяца озвучили в Минздраве Казахстана
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Статьи
В контексте «слышащего государства»
Статьи
Стремление к свету
Статьи
Здесь время не властно
Статьи
Эстафету – молодым

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]