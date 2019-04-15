Свежий выпуск
​Художники готовы сделать выбор
Максут Иржанов

По мнению заслуженного деятеля РК, председателя Союза художников столицы Жанузака Мусапира, предстоящее избрание Главы государства является необходимым для страны шагом.

– Наши художники работают в разных городах, но когда в жизни страны происходят важные события, мы всегда стараемся собраться вместе, обсудить и выразить общее мнение. Выборы Президента РК, которые состоятся 9 июня, без сомнений, являются главным событием года. Мы, представители сферы искусства Казахстана, уже решили, что примем организованное стопроцентное участие в этих выборах, так как прекрасно понимаем, что от решения казахстанцев будет зависеть будущее нашей страны. Будет важен каждый голос, – отметил он.

С мнением своего председателя выразили согласие все выступившие на собрании известные художники столицы: заслуженный деятель РК, академик Сейсенхан Маханбет, академик Тилеужан Батанов, заслуженный деятель культуры РК, зергер Берик Алибай, управляющий директор Союза художников столицы Сабит Шакенов и другие.

Как отметил Сейсенхан Маханбет, за почти 30-летнюю историю независимый Казахстан под руководством Первого Президента состоялся как государство и получил признание мирового сообщества.

– Вклад Нурсултана Назарбаева в это дело поистине велик. Сейчас главное – не сбиться с намеченного пути, чтобы мы продолжали начатую работу, чтобы были новые свершения, решались новые задачи. Это веление жизни. Кто бы ни был избран Президентом, он должен продолжить курс на укрепление нашего независимого государства и улучшение благосостояния казахстанцев. Сегодня идет широкое обсуждение предстоящих выборов, и я убежден, что народ поддерживает это решение, а значит, готов сделать достойный выбор 9 июня 2019 года, – сказал он.

По общему мнению художников и скульпторов столицы, страну должен возглавлять человек, который облечен всеобщим доверием своего народа. Этого можно достигнуть только путем досрочных выборов, назначение которых они считают верным демократичным шагом.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Нападение на посольство Азербайджана в Лондоне: МИД Казахстана опубликовало заявление
Генерал-майора полиции Жайлаубека Халыкулы нашли мертвым в СИЗО
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 июля
Я тебя породил, я тебя и убью
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 июля
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Газификация шагает по Казахстану
В Усть-Каменогорске наградили гвардейца, проявившего мужество при спасении ребенка
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в Нур-Султане
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
Ни один застройщик в Павлодаре не получил разрешения на привлечение средств дольщиков
Первые заморозки: прогноз погоды на август в Казахстане дали синоптики
Аким района погиб в Атырауской области
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США
Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году
Продам ботинки детские, неношеные…
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Закон Республики Казахстан
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау

Читайте также

Свежий выпуск
Дом вверх дном
Свежий выпуск
Алға, «Барыс»!
Свежий выпуск
Газон вместо бетона
Свежий выпуск
Десерты с любовью

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]