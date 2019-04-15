​Художники готовы сделать выбор

По мнению заслуженного деятеля РК, председателя Союза художников столицы Жанузака Мусапира, предстоящее избрание Главы государства является необходимым для страны шагом.

– Наши художники работают в разных городах, но когда в жизни страны происходят важные события, мы всегда стараемся собраться вместе, обсудить и выразить общее мнение. Выборы Президента РК, которые состоятся 9 июня, без сомнений, являются главным событием года. Мы, представители сферы искусства Казахстана, уже решили, что примем организованное стопроцентное участие в этих выборах, так как прекрасно понимаем, что от решения казахстанцев будет зависеть будущее нашей страны. Будет важен каждый голос, – отметил он.

С мнением своего председателя выразили согласие все выступившие на собрании известные художники столицы: заслуженный деятель РК, академик Сейсенхан Маханбет, академик Тилеужан Батанов, заслуженный деятель культуры РК, зергер Берик Алибай, управляющий директор Союза художников столицы Сабит Шакенов и другие.

Как отметил Сейсенхан Маханбет, за почти 30-летнюю историю независимый Казахстан под руководством Первого Президента состоялся как государство и получил признание мирового сообщества.

– Вклад Нурсултана Назарбаева в это дело поистине велик. Сейчас главное – не сбиться с намеченного пути, чтобы мы продолжали начатую работу, чтобы были новые свершения, решались новые задачи. Это веление жизни. Кто бы ни был избран Президентом, он должен продолжить курс на укрепление нашего независимого государства и улучшение благосостояния казахстанцев. Сегодня идет широкое обсуждение предстоящих выборов, и я убежден, что народ поддерживает это решение, а значит, готов сделать достойный выбор 9 июня 2019 года, – сказал он.

По общему мнению художников и скульпторов столицы, страну должен возглавлять человек, который облечен всеобщим доверием своего народа. Этого можно достигнуть только путем досрочных выборов, назначение которых они считают верным демократичным шагом.