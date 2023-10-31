«Хумо» побеждает, а «Барыс»...

Спорт
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Аскар Султан

В первенстве Казахстана по хоккею с шайбой лидерство продолжает удерживать клуб из столицы Узбекистана, а столичный «Барыс» терпит поражения в международной лиге КХЛ.

фото из открытых источников

Команда из Астаны, выступающая в Континентальной хоккейной лиге, потерпела в воскресенье уже третье поражение кряду, уступив нижегородскому «Торпедо» со счетом 1:2. Напомним, что в пятницу «Барыс» дома проиграл минскому «Динамо» по итогам овертайма – 1:2, а до этого был разгромлен в Екатеринбурге местным «Автомобилистом» – 2:5.

В национальном первенстве на первом мес­те идет узбекский клуб «Хумо». В очередном сдвоен­ном туре он в Ташкенте принимал атырау­ский «Бейбарыс», который вначале обыграл со счетом 7:4, а потом и разгромил – 6:1. Нагнать «Хумо» имеет возможность лишь кокшетауский «Арлан», который отстает от ташкентцев на четыре очка, но при этом имеет две игры в запасе. На минувшей неделе акмолинские «волки» принимали на своей площадке «Торпедо» из Усть-Каменогорска и дважды победили со счетом 4:1 и 4:2.

В остальных матчах были зафиксированы следующие результаты: «Кулагер» в Петропавловске вначале уступил столичному «Номаду» со счетом 1:3, а потом взял реванш  – 4:3; карагандинская «Сарыарка» дома была дважды сильнее павлодарского «Иртыша» – 6:1 и 3:2; «Алматы» на своей площадке принимал «Актобе» и, выиграв первый поединок в основное время со счетом 3:1, во втором уступил по итогам овертайма – 5:6.

#Спорт #хоккей #Барыс #Хумо #КХЛ

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