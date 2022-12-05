И казахстанцам, и иностранцам

Примечательно, что внедрение первой задумки (в Кармакшинском районе) уже в фазе реализации было отложено на два года из-за пандемии – возникли сложности с поставкой материалов и оборудования. Однако упорство и ответственность инвестора сделали свое дело: птицефабрику мясного направления вот-вот запустят.

Совместный проект ТОО «Актобе и К» и социально-предпринимательской корпорации «Байконур», по информации областного акимата, позволит не только обеспечить жителей региона мясом птицы, но и наладить ее экспорт, ведь мощность производства, расположенного в ауле имени Абая, недалеко от райцентра Жосалы, составит 1 500 тонн курятины в год.

Новый объект птицепрома обойдется в 1,9 млрд тенге. Здесь создадут около 70 рабочих мест. Объем строительных работ, выполненных на птицефабрике, уже превысил 1,2 млрд тенге. Достроены здания администрации, шести птичников, инкубационного цеха. Завершен монтаж металлоконструкций для кровли убойного цеха, полностью ограж­дена территория объекта. В общем, предприятие имеет уже свои очертания.

Отметим, что по государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2025» было выделено около 400 млн тенге для того, чтобы подвести к строящейся птицефабрике сети электро- и водоснабжения, канализации. Проект включен в региональную карту индустриализации и имеет большую значимость для экономического развития области.

Другое предприятие мясного профиля скоро запустят в самой Кызылорде. Производить оно будет охлажденное мясо, в том числе на экспорт в страны, где принят стандарт «халал». Это мясокомбинат проектной стоимостью 900 млн тенге ТОО «Сыр маржаны».

Как сообщили в акимате Кызылординской области, половина мясной продукции будет продаваться на внутреннем рынке, половина пойдет на экспорт. Проектом, точнее его продукцией, уже заинтересовались предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Китая. С бизнесменами из ОАЭ товарищество даже подписало меморандум. На мясокомбинате будет создано 25 рабочих мест.

У ТОО «Сыр маржаны», зарекомендовавшего себя в качестве ответственного работодателя, есть обрабатываемые земли в Казалинском районе, на которых возделываются рис и кормовые культуры, а также животноводческие фермы, куда эти корма, собственно, и уходят.

Скот для своих ферм ТОО «Сыр маржаны» покупает породис­тый, в том числе за рубежом. Нес­колько лет назад из Чехии сюда завезли 500 голов КРС породы абердин-ангус. Скот прекрасно адаптировался в новых условиях и уже дает приплод. Так что на мясном предприятии будет что перерабатывать. Есть у товарищества и поголовье овец, а именно баранина интересует зарубежных партнеров нового мясокомбината.