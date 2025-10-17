По инициативе ученых и экспертов в области плодоводства в Иссыкском дендрологическом парке состоя­лась дегустация с целью определения лучшего в нынешнем сезоне сорта алматинских яблок.

Прежде подобные акции проводились непосредственно в мегаполисе, но нынче организаторы решили устроить выездное мероприятие. В состав компетентного жюри вошли представители научных учреждений, госорганов, опытные садоводы, общественные активисты и молодежь. На их суд было представлено десять сортов яблок, которые культивируются в местных фермерских хозяйствах и выращиваются на дачных участках.

Представляя яблочные сорта, известный эксперт – доктор наук, профессор Сергей Олейченко кратко характеризовал образцы, их биологические и технические качества.

Так, постоянный участник всех дегустаций – «апорт» – из-за его уязвимости перед насекомыми-вредителями и болезнями, а также позднего вступления в плодоношение приветствуется далеко не всеми садоводами. Зато его крупные плоды и неповторимый аромат притягивают внимание гостей нашей страны.

Большинство туристов увозит с собой «апорт» в качестве гостинца-сувенира, тем самым прославляя Алматы далеко за пределами Казахстана. Этот фактор позволяет сохранять данный сорт. Более того, за последние пару десятков лет неоднократно предпринимались попытки его возрождения в промышленных масштабах. Затрачены большие средства, но, увы, пока обнадеживающих результатов нет.

Остальные сорта, представленные на дегустацию, – «салтанат», «гала», «голден делишес», «старкримсон», или «американка», ренеты «абраменко» и «моисеева», «джонаголд», «вилли пинк» (розовый) и самобытное «заилийское» – тоже способны удовлетворить вкус любого, самого придирчивого ценителя яблок.

Особое внимание как членов жюри, так и других желающих принять участие в дегустации было привлечено к ренетам, выведенным местными селекционерами на закате СССР. В свое время по ряду причин эти сорта не получили должного распространения в промышленных объемах и были незаслуженно подзабыты. Но благодаря сохранению сортов в частных коллекциях появилась возможность их восстановления.

В лаборатории биотехнологии и селекции дендропарка сегодня из полученных образцов ренетов в пробирках выращивают образцы, которые избавлены от многих проблем с болезнями и устойчивы к вредителям.

Директор Иссыкского государственного дендрологического парка Дамир Малгельдиев, выс­тупая перед участниками мероприятия, рассказал о деятельности предприятия. По его словам, главная цель парка – сохранение уникальных кустарниковых и древесных культур. Тут есть как традиционные местные растения, так и виды, завезенные из стран Европы, Америки, Азии. Создан обширный арборетум, где насчитывается более 700 видов кустарников и деревьев.

В настоящее время дендропарк работает над тем, чтобы вырастить культурные деревья лучших сортов на подвое яблони Сиверса. Именно эта дикая яблоня обладает высоким иммунитетом и устойчивостью к природно-климатическим катак­лизмам и болезням. А значит, по заключению селекцио­неров, способна дать жизнь новым яблоням различных сортов, адаптированных к условиям предгорий Алматы. Так что нынешняя выездная дегустация – не просто конкурс вкусов. Это своего рода пилот, первый шаг к созданию садов нового поколения в Казахстане.

По традиции к дегустации яблок, помимо именитых экспертов, знающих тонкости плодоводства, привлекают и молодежь. В Алматы это студенты, будущие аграрии, а вот в Иссыкском денд­ропарке данную миссию возложили на старшеклассников одной из окрестных сельских школ.

Чтобы максимально объективно оценить вкусовые качества яблок, организаторы применили оригинальный подход. Дегустаторы были разделены на две группы. Первую, из членов жюри – маститых ученых-академиков и владельцев плодовых фермерских хозяйств, разместили в одном помещении, а вторую, из числа любознательной молодежи, – в другом.

Каждая группа провела дегустацию, вынося независимый вердикт. По итогам в качестве лидеров были определены сорта, набравшие набольшее количество баллов.

Пальмы первенства удостоились перспективный сорт «ренет моисеева» и консервативный «апорт». Второе место по праву досталось «ренету абраменко», а бронзовыми призерами в нынешнем году стали сорта яблок «салтанат» и «старкримсон».

Мнение и вкусовые пристрас­тия молодых дегустаторов несколько отличалось: первое место они отдали сорту «вилли пинк», на втором оказался «старкримсон», а «апорт» замкнул тройку лидеров.

Как видим из представленных на дегустацию яблок, в большинстве своем они имеют американские корни, но как заявил академик НАН РК Абай Сагитов, он не согласен, что такие сорта называют американскими – по первоначальному «авторству». Все они прошли долгий путь селекционной работы в нашей республике, стали вполне казахстанскими и пользуются заслуженной популярностью у граждан страны.

Комментируя прошедший яблочный сезон, кандидат сельскохозяйственных наук, главный агроном ТОО «Алатау» Сергей Найдин отметил, что яблоки в этом году в цене, поскольку урожай в садах, по сравнению с прошлогодним сезоном, получен умеренный. От подобной цик­личности в плодоводстве пока еще уйти не удалось.

На следующий год прогнозируется хороший урожай яблок, если не будет ранних осенних и весенних заморозков, которые вносят свои коррективы в планы садоводов.