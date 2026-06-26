И первый бал, и тот самый рассвет

Вопрос, что надеть самой и что купить сыну на столь волнительное торжество, оказался в числе «несроч­ных» дел. То есть она регулярно вспоминала о нарядах, но меньше всего об этом переживала. Сын так вообще отдал этот утилитарный, как ему кажется, момент на откуп родительнице.

Слушая подружкины рассказы о приготовлениях, вспомнила свой выпускной. Так уж совпало, что он пришелся аккурат на день моего совершеннолетия. С одной стороны – вот это совпадение, редко так кому везет! С другой – сам день рождения прошел в беготне между рынком (мы с мамой были ответственны за закуп фруктов), парикмахерской и звонками на домашний телефон от родни – как-никак двойной праздник.

Выпускное платье висело на отдельной вешалке прямо на дверце шифоньера. Мне его сшили на заказ, и иного варианта я не представляла. Да, я знала, что кто-то из одноклассниц­ покупал наряды в магазинах и на рынках (самое начало нулевых – базары были кладезем роскошных аутфитов от никому не известных дизайнеров!), а кому-то платье привезли из условной Америки за валюту. Но мне казалось каким-то кощунством купить готовым настолько важное платье.

Поиск швеи занял несколько недель, я не шучу. Это сейчас любой каприз за ваши деньги, а тогда швеи были у многих «свои», и они были загружены работой по уши. За меня взялись работницы меховой мастерской! Шить предстояло из парчи и атласа. Естественно, платье принцессы, это тоже не обсуждалось, как можно пойти на выпускной в чем-то, что не требует усилий при прохождении по лестнице или посадке в машину?

Вышло откровенно хорошо, наряд сверкал. Юбка стояла вокруг меня золотым пышным облаком, а все потому, что конструкция была на зависть инженерным умам. Тяжелый атлас приминал сетку кринолина, пышности мне не хватало, и мы с мамой соорудили дополнительную подвесную юбку из грубой оконной сетки. Сетка царапалась и отказывалась выступать в роли каркаса, но модель была доработана в вечер перед выпускным, и платье заиграло! Да и чего ему не «играть» на молоденькой, тогда еще тонкой-звонкой девчонке? В тон платью выбрали туфли – с орнаментом на мысках, на изящном каблучке.

Прическу навертели (в прямом смысле) за час, воткнув в нее несколько десятков шпилек и забетонировав лаком. Красилась дома сама. Как сейчас помню: сижу на кухне, где льется свет из окна, и дрожащими от волнения пальцами наношу на глаза золотистую пыльцу теней для век...

Как же это было давно и как будто совсем недавно! И как это было трогательно-прекрасно – юные соз­дания, съезжающиеся, как Наташа Ростова, на свой первый бал. И веселые мальчишки, многие в первый раз надевшие пиджаки. И взволнованные родители, и не менее взволнованные учителя. Выпускной действительно остается в памяти навечно, как и тот самый рассвет, с которым начинается новая жизнь.