И первый бал, и тот самый рассвет

Колонка обозревателя
Елена Левкович

Моя ближайшая подруга, у которой в этом году выпус­кается из школы старший сын, вся на нервах. Она зачем-то взвалила на себя хлопоты по организации выпускного вечера. И теперь у нее просто разрывается голова и телефон от необходимости решать, что будет горячим блюдом на застолье, кто из родителей будет присутствовать, как проконтролировать доставку цветов, напитков. А до этого были поиски зала для торжеств – еще с декабря и препирательства с родителями класса насчет программы праздника.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вопрос, что надеть самой и что купить сыну на столь волнительное торжество, оказался в числе «несроч­ных» дел. То есть она регулярно вспоминала о нарядах, но меньше всего об этом переживала. Сын так вообще отдал этот утилитарный, как ему кажется, момент на откуп родительнице.

Слушая подружкины рассказы о приготовлениях, вспомнила свой выпускной. Так уж совпало, что он пришелся аккурат на день моего совершеннолетия. С одной стороны – вот это совпадение, редко так кому везет! С другой – сам день рождения прошел в беготне между рынком (мы с мамой были ответственны за закуп фруктов), парикмахерской и звонками на домашний телефон от родни – как-никак двойной праздник.

Выпускное платье висело на отдельной вешалке прямо на дверце шифоньера. Мне его сшили на заказ, и иного варианта я не представляла. Да, я знала, что кто-то из одноклассниц­ покупал наряды в магазинах и на рынках (самое начало нулевых – базары были кладезем роскошных аутфитов от никому не известных дизайнеров!), а кому-то платье привезли из условной Америки за валюту. Но мне казалось каким-то кощунством купить готовым настолько важное платье.

Поиск швеи занял несколько недель, я не шучу. Это сейчас любой каприз за ваши деньги, а тогда швеи были у многих «свои», и они были загружены работой по уши. За меня взялись работницы меховой мастерской! Шить предстояло из парчи и атласа. Естественно, платье принцессы, это тоже не обсуждалось, как можно пойти на выпускной в чем-то, что не требует усилий при прохождении по лестнице или посадке в машину?

Вышло откровенно хорошо, наряд сверкал. Юбка стояла вокруг меня золотым пышным облаком, а все потому, что конструкция была на зависть инженерным умам. Тяжелый атлас приминал сетку кринолина, пышности мне не хватало, и мы с мамой соорудили дополнительную подвесную юбку из грубой оконной сетки. Сетка царапалась и отказывалась выступать в роли каркаса, но модель была доработана в вечер перед выпускным, и платье заиграло! Да и чего ему не «играть» на молоденькой, тогда еще тонкой-звонкой девчонке? В тон платью выбрали туфли – с орнаментом на мысках, на изящном каблучке.

Прическу навертели (в прямом смысле) за час, воткнув в нее несколько десятков шпилек и забетонировав лаком. Красилась дома сама. Как сейчас помню: сижу на кухне, где льется свет из окна, и дрожащими от волнения пальцами наношу на глаза золотистую пыльцу теней для век...

Как же это было давно и как будто совсем недавно! И как это было трогательно-прекрасно – юные соз­дания, съезжающиеся, как Наташа Ростова, на свой первый бал. И веселые мальчишки, многие в первый раз надевшие пиджаки. И взволнованные родители, и не менее взволнованные учителя. Выпускной действительно остается в памяти навечно, как и тот самый рассвет, с которым начинается новая жизнь.

Все колонки автора
#школа #выпускной #молодость #рассвет

Популярное

Все
Нацелены на расширение взаимодействия
Выручили проливные дожди
Инвестиции в АПК
Неиспользуемые земли возвращены
Море в миниатюре
И первый бал, и тот самый рассвет
Ак-Ирий: прикоснуться к истории
Курс на Нагою
Эта «Хонда» из Гонконга...
Беспорядок как часть взросления
Когда дом перестает быть безопасным
Аномальная жара накроет Казахстан
Должников пора призвать к ответу
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Когда спадет жара в Казахстане
Самый действенный метод воспитания
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Международный день йоги отметили в Астане
Жара до 42 градусов ожидается в ряде областей Казахстана
Мировой производитель дождевальных машин локализует производство в Казахстане
День медработника: названы лучшие стационары и поликлиники Казахстана
Модернизация автомобильных пунктов пропуска продолжается
Тактические учения: где и когда ограничат движение в Астане
На предприятиях «Казахмыса» провели работы по благоустройству территорий
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области

Читайте также

Когда дом перестает быть безопасным
Ставка требует баланса
Кому отдать свои сердца?
«Папье» царство

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]