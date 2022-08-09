И спорт, и танцы, и азарт

Выходные вновь порадовали столичных жителей разнообразной развлекательной программой.

Суббота и воскресенье уже традиционно стали днями для новых впечатлений. В субботу получить их можно было на Urban Fest. Местом его проведения организаторы, среди которых и Центр урбанистики города, выбрали триатлон парк. Эта территория сейчас – излюбленное место досуга жителей в первую очередь Алма­тинского района столицы. Но, судя по количеству людей даже в будние дни, сюда приезжают погулять и обитатели других районов.

На Urban Fest же «слетелась» поначалу молодежь. Еще бы! Ведь в подмостовом пространстве «Коби Брайант» анонсировали проведение спортивных турниров по баскетболу, велоспорту, футбольному фристайлу. Первыми начали соревнования BMX- и самокат-спортсмены. Суть была проста: кто выше прыгнет. Вернее, перепрыгнет: скакать на двухколесном «друге» надо было через планку. Кто-то пролетал над ней с легкостью, кто-то сбивал перекладину, но и те, и другие делали это эффектно. Тут собрались в основном школьники.

Горожане постарше тусили в замке Winterfell. Там крутил пластинки DJ и готовился принять участников забега... батут. Не тот, который просто колышется, а самый настоящий лабиринт. Его владелец Ваня Дулин, собственник агентства по организации и проведению праздников, признался, что батут ждал такого «выхода в свет» два года (пандемия порушила все планы), и теперь, наконец-то, надувное чудо – почти 200-метровая полоса препятствий, станет одной из изюминок фестиваля.

К участию в забеге допускались как единичные бегуны, так и команды (за 2 тыс. и 5 тыс. тенге соответственно). Сначала, для проверки проходимости и качества впечатлений, на батут запустили добровольцев под опекой волонтеров – «проходилка» не из легких.

Гвоздем же фестиваля стал ночной забег. Дистанция – 10 км, бегите, кто хотите, если не боитесь темноты – старт забега назначили на 10 вечера. Но с темнотой как раз-таки сладили с легкостью: путь был «промаркирован» светящимися указателями, а на определенных участках стояли волонтеры с подсветкой.

Всего в забеге участвовали свыше ста человек. Причем бежать можно было и удаленно – в любом уголке мира, главное – отметить Urban Fest в своих соцсетях и желательно вести прямой эфир. На финише всех бегунов отблагодарили пиццей – восстановили потраченные калории.