​И Star... и млад музыке рад

Грандиозный праздник впечатлил размахом и вызвал большой резонанс, причем не только в Казахстане, но и далеко за пределами нашей страны.

Беспрецедентное красочное шоу с живым звуком длилось два вечера, восхищая и удивляя и зрителей, и артистов. Для этого события впервые в Казахстане на «Медеу» возвели движущую­ся сцену радиальной формы. Сложнейшая конструкция с множест­вом эффектных сценических решений была выполнена в виде метеорита. Авторский проект осуществляется совместно с парт­нерами из Германии, России и Украины.

Открылся фестиваль широкомасштабной хореографической постановкой: в торжественном музыкальном шествии каждый из артистов представил жанр и направление, в котором он выступает. В день открытия фестиваля все прозвучавшие композиции были об Алматы. «Дос Мұқасан» исполнил композицию «Алматы түні», Али Окапов – «Алматы – любимый город», Ерболат Кудайберген – «Алматинское лето», Зарина Алтынбаева и Толеген Рахимбаев – «Гүл Алматы», Ардак Балажанова и Дастан Оразбеков исполнили «Алматы өлке», Кайрат Нуртас – «Алматының түндері-ай». В любви родному городу признались и другие артисты.

Каждый концертный номер организаторы превратили в зрелищный спектакль. Вместе с исполнителями на сцене выступали воздушные гимнасты и каскадеры, артисты балета, цирковые артисты на ходулях, черлидеры, брейк-дансеры, скейт­бордисты, танцоры в светодиодных кос­тюмах. Воссоздавая атмосферу былого города Алматы, по сцене проехались ретроавтомобили и мотоциклы, велосипедисты. Завораживали лазерное и световое шоу, пиротехнические эффекты.

Одним из самых трогательных моментов фестиваля стало исполнение песни «Твои шаги» Батырхана Шукенова. Она прозвучала в память о ярком певце и композиторе в исполнении детского коллектива «Бозторгай». Когда умолкли последние аккорды, юные певцы запустили в небо голубей и шары в форме сердца. На установленном огромном LED-экране транслировалось интервью Батырхана, в котором он рассказывал о родном городе...

Второй день праздника ознаменовался шествием зарубежных исполнителей по красной дорожке. Участниками Star of Asia стали популярные певцы из Китая, Турции, Японии, Южной Кореи, Индии и других стран. Так, свои­ми фееричными выступлениями порадовали южнокорейская мужская группа U-Kiss, певица из Индии Sanah Moidutty, турецкая звезда Murat Boz.

Участники фестиваля охотно делились впечатлениями.

– Это мой первый визит в Казахстан, и мне здесь очень понравилось, – восхищена, например, Sanah Moidutty. – У вас очень красивый город, талантливые исполнители, гостеприимная пуб­лика. А какое прекрасное место выбрано для этого праздника! Вокруг горы!

– Когда я был ребенком, на «Медеу» проходил фестиваль «Азия дауысы», – поностальгировал Кайрат Нуртас. – На этот конкурс мы приезжали всей семьей и получали огромное удовольствие, слушая и отечест­венных, и зарубежных исполнителей. Star of Asia – фестиваль огромного размаха, с участием звезд мирового уровня. Он очень впечатлил! Наде­юсь, этот грандиозный праздник станет ежегодным.

Музыкальный фестиваль подобного формата прошел в Алматы впервые, став символичным продолжением традиций «Азия дауысы». Он прошел в рамках программы «Рухани жаңғыру» и открыл серию мероприятий, посвященных Дню города Алматы. Прямую трансляцию Star of Asia вели 118 стран, в их чис­ле – США, Канада, Франция, Германия, Южная Корея, Япония, Россия, Китай...

А еще на Star of Asia приехала специальная съемочная группа телеканала Euronews, журналис­ты и блогеры из многих стран мира.