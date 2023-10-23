И вечный долг, и вечный той!

КРЕДИТ – СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ

Открывая заседание, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что многие граждане не знают своих финансовых прав. В результате снова и снова влезают в долги.

– Для предотвращения этого партия «Amanat» начала проект «Қарызсыз қоғам – Общество без долгов». Эта программа за короткое время показала свою эффективность. В своем Послании Президент отметил, что проект «Қарызсыз қоғам» необходимо масштабировать в общенациональную программу. Сейчас этот проект вместе с Правительством, ответственными ведомствами и акиматами начали реализовывать по всей стране. На сегодняшний день обучено 52 тысячи человек, – сообщил Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса также отметил необходимость на законодательном уровне ужесточить требования к выдаче кредитов.

– Надо жестче регламентировать онлайн-кредитование. Пересмотреть кабальные условия предоставления кредитов. Важно снизить предельную ставку вознаграждения на кредиты физлицам, ввести полный запрет на продажу этих кредитов коллекторским организациям. Нельзя допускать, чтобы семьи, имеющие несовершеннолетних детей, оставались на улице, потеряв единственное жилье. Поэтому сегодня следует предметно обсудить меры по снижению закредитованности населения и прийти к конкретным решениям. Еще раз повторю, что это поручение Президента, и депутаты будут держать его на особом контроле, – заявил Ерлан Кошанов.

По мнению депутатов, причин такого уровня закредитованности населения несколько. И первая из них – вопиющая их доступность. Сегодня онлайн кредит могут оформить даже 14–16 летние подростки. Для этого нужен лишь смартфон и интернет. Обычной практикой стало наличие двух и более кредитов. Есть случаи когда на одного человека приходится до двадцати займов в микрофинансовых организациях. Затем, чтобы хоть как-то выбраться из этой кабалы, люди вынуждены вновь и вновь обращаться к банкам за новыми кредитами, чтобы закрыть предыдущие.

И тут напрашивается вопрос: как банки выдают такие кредиты, зная, что еще не закрыты прежние? Более того, практика показывает, что люди не вникают в условия банковских договоров и оформляют кредиты, не понимая суммы переплаты.

Одна из них – жительница Тюлькубасского района Туркестанской области Молдир Турысбекова, прошедшая программу «Қарызсыз қоғам». Молдир – мать четверых детей и обладательница четырех же кредитов. Прямо говорит: сама не поняла, как взяла кредит, о процентах вообще не думала. Думать начала, когда пришли квитанции с суммой погашения банковского долга. Молдир не призналась, на что брала кредиты, но обещает, что впредь будет осторожна и всех предупреждает о коварности займов.

– Когда я брала кредит, вообще не смотрела на проценты. Мои дети также склонны брать в долг, потому что я привыкла к ним. Моя зарплата – 131 тысяча тенге. Мой кредит составляет 250 тысяч тенге. Я не плачу этот кредит. Мои банковские счета заморожены. Благодаря помощи экспертов, я сумела открыть (счет – Прим. авт.) один из них. Я пришла, чтобы призвать многодетных матерей не брать кредиты без причины (перевод с казахского языка – Прим. авт.), – призвала к благоразумию Молдир.

НАУШНИКИ И ТОЙ

К слову, секретарь партии «Amanat», куратор проекта «Қарызсыз қоғам» Эльдар Жумагазиев привел любопытные данные о том, на что берут кредиты казахстанцы. В числе целей – покупка сезонной одежды для детей, подготовка к школьному сезону, а также… проведение тоя! Казахстанские пенсионеры тоже не чужды займов. На что они берут кредиты? На оказание материальной помощи детям и внукам, оплату кредитной задолженности детей и внуков и небольшой процент – на оплату своего лечения. 85% молодых людей используют кредиты для покупки смартфонов, беспроводных наушников и другой электроники. Также берут займы на покупку самокатов и мопедов, погашение долгов, аренды жилья. И лишь 5% тратят эти деньги на образование и открытие своего дела.

Как видим, по кредитному целеполаганию можно вполне понять, чем живут казахстанцы, какие у них потребности и чаяния…

О том, что казахстанцы имеют слабое представление о последствиях кредита, отмечал и председатель Республиканской палаты частных судебных исполнителей (ЧСИ) Айдос Иманбаев. За 9 месяцев этого года на исполнении у ЧСИ находилось 7,3 млн исполнительных производств, из них 323 тыс. – это дела в пользу банков второго уровня. Кроме этого, на исполнении находилось 3,6 млн дел, возбужденных на основании исполнительных надписей. Порядка 80% из них – это дела о взыскании с граждан в пользу МФО, коллекторских агентств.

– Если рассмотреть «портрет» среднестатистического должника по таким делам, то, как правило, каждый из них имеет по несколько займов, семейный, среднего возраста, официально не работает. В среднем у основной массы должников по 5–10 займов и это только те долги, которые перешли в стадию принудительного исполнения. Таким образом, мы видим, что при выдаче займов финорганизациями не учитывается должным образом кредитная история заемщика, его непогашенные обязательства, наличие доходов и другое, – сказал Иманбаев.

По его словам, действующее постановление правления Нацбанка РК дает возможность кредиторам взыскивать долги на основании исполнительной надписи без получения согласия заемщика в случае необращения его в организацию в течение 30 календарных дней с даты наступления просрочки или недостижения соглашения по урегулированию задолженности. Поэтому на деле исполнительные надписи по просроченным долгам выносятся с поразительной легкостью и массово попадают в сферу принудительного исполнения. Во многих случаях должник узнает об исполнительной надписи только после получения извещения от судебного исполнителя. То есть на практике законодательно предусмотренный порядок урегулирования проблемной задолженности работает не в должной мере.

– Считаем, что доведение дела до принудительного взыскания должно быть крайней мерой, – подчеркнул Иманбаев.

В целом на законодательном уровне планомерно принимаются меры по повышению уровня защиты прав граждан в этой сфере. К примеру, судебный исполнитель обязательно дает должнику возможность самостоятельно реализовать жилье в течение трех месяцев, а недвижимость не может быть продана на аукционе ниже 75% от ее оценочной стоимости. Значительно расширен круг лиц, которые не вправе принимать участие в торгах. Указанные изменения позволили существенно поднять порог правовой защищенности интересов заемщиков-должников, но при этом появился и ряд сложностей в работе судебных исполнителей, напрямую затрагивающий права взыскателей.

Так, законодательством об исполнительном производстве предусмотрено, что имущество может быть выставлено на реализацию не более двух раз. В результате сегодня накопилось много нереализованного имущества, которое невозможно выставить на аукцион, поскольку предыдущие два торга не состоялись. В итоге при наличии за должником ликвидного имущества решения судов остаются неисполненными. Это нарушает конституционный принцип обязательности исполнения судебных актов, а также ущемляет права взыскателей, а это не только банки и микрофинансовые организации (МФО), но и представители бизнеса и простые граждане.

– В этой связи требуется изменение процедуры проведения торгов с учетом интересов не только должников, но и взыскателей. В целом полагаем, что любые законодательные инициативы, направленные на защиту прав определенного круга лиц, ни в коем случае не должны быть направлены на снижение эффективности принудительного исполнения, затягивание исполнения, урезание полномочий судебных исполнителей, – считает Иманбаев.

Серьезную проблему закредитованности подтвердил и вице-премьер Ерулан Жамаубаев. Он сообщил, что на законодательном уровне будут пересмотрены меры по ограничению долговой нагрузки граждан по потребительским кредитам. Также прорабатываются вопросы снижения рисков закредитованности в сегменте беззалогового онлайн-кредитования.

– Запущена новая информационная система по банкротству физических лиц под названием «Qoldau». С 3 марта этого года поступило более 69 тысяч заявлений. Из них по 55 тысячам заявлений установлены несоответствия критериям процедуры банкротства. Основные причины – наличие имущества, несоответствие должника по сумме долга и сроку неплатежа, отсутствие урегулирования долга с кредитором. В результате на сегодняшний день признаны банкротом около 5,6 тысячи граждан на сумму долга более 8 миллиардов тенге, – рассказал Ерулан Жамаубаев.

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова сообщила, что на беззалоговые потребительские кредиты до 1 млн тенге приходится 27% всей суммы задолженности, от 1 до 3 млн тенге – 34%, от 3 до 5 млн тенге – 19%, на кредиты свыше 5 млн тенге – 21%. При этом в микрофинансовых организациях объем потребительских микрокредитов увеличился за 7 месяцев на 11,6% – до 725 млрд тенге. Для ограничения роста потребительского кредитования и размера задолженности Агентством были приняты меры, направленные по повышение требований к собственному капиталу банков и МФО, в том числе введен максимальный лимит на долю просроченных микрокредитов свыше 90 дней в ссудном портфеле МФО на уровне 20%.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал о влиянии киберпреступности, в том числе интернет-мошеничества, на закредитованность граждан и о работе созданных с июля этого года во всех регионах специализированных следственно-оперативных групп «CyberPol» из оперативников, следователей и криминалистов.

ИСКУССТВЕННОСТЬ КРЕДИТОВАНИЯ

Между тем глава совета объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана» Елена Бахмутова отметила, что потребительские займы не представляют угрозы финансовой устойчивости кредитных организаций. В то же время, по ее словам, необходимо регулярно анализировать ситуацию и при необходимости корректировать спрос и предложение таких кредитов.

– В публичной дискуссии термин «закредитованность» используется для оценки долговой нагрузки и однозначно воспринимается как проблема, требующая незамедлительного вмешательства. При этом в обоснование, как правило, приводятся обобщенные данные по количеству заемщиков в стране, общей сумме кредитов населению, без учета различий в уровне располагаемых доходов заемщиков и целей получения займов, — сказала она.

Бахмутова пояснила, что более половины всех потребительских займов банков второго уровня являются беспроцентной рассрочкой. Она отметила, что, по данным Государственного кредитного бюро (ГКБ) на 1 сентября 2023 года, общее количество заемщиков – физических лиц составляет 8,4 млн человек, у трети заемщиков сумма долга не превышает 300 тыс. тенге.

– С учетом уровня цен это может быть, в том числе, и рассрочка на покупку кого-то товара в магазине бытовой техники. При должной финансовой дисциплине это не приводит к дополнительным расходам для заемщиков. Доля невозвратных займов по розничным потребительским займам составляет 6%, что в 2,6 раза ниже уровня проблемных займов в секторе МСБ и в 3 раза ниже, чем в сегменте кредитов, связанных с недвижимостью, — отметила Бахмутова.

С ней категорически не согласился спикер Мажилиса Ерлан Кошанов. Достаточно эмоционально, что не свойственно обычно сдержанному спикеру, он заявил, что представители банковской сферы – единственные, кто не видит проблемы в чрезмерной закредитованности населения и считает, что розничные кредиты не представляют угрозу финансовой стабильности.

– Президент говорит, что есть проблема, он видит ее, знает, поэтому в Послании он дал поручение всем нам решить ее. Правительство, АРРФР, депутаты говорят, что есть проблемы, кроме АФК, к сожалению. Всем финансовым институтам, в том числе ассоциациям, банкам, МФО, я думаю, надо срочно менять свою позицию. Вы должны понять и свою ответственность за чрезмерную закредитованность нашего населения, — подчеркнул он.

В свою очередь Бахмутова согласилась, что принятые на уровне законодательства и регулирования меры и рост отказов в одобрении новых заявок на потребкредиты со стороны банков дают положительные результаты. Она напомнила, что Нацбанк в недавно опубликованном отчете о финансовой стабильности за 2022 год пришел к выводу, что постпандемический спрос на займы в 2021 году послужил основной причиной ухудшения качества розничного портфеля и роста займов с просрочкой выше 90 дней. Также просрочка росла из-за снижения реальных доходов домохозяйств в прошлом году на фоне высокой инфляции.

– Несмотря на то, что за последние 12 месяцев доля заемщиков, имеющих просроченные кредиты, в целом по всему рынку возросла с 15,1 до 17 процентов, среди заемщиков банков она снизилась с 7,4 до 7 процентов, а среди заемщиков МФО – с 35,5 до 28,6 процента. При этом ужесточение требований к коллекторским организациям – это следствие взрывного роста кредитования банков и МФО в предыдущие годы, — сказала Елена Бахмутова.

Ерлан Кошанов же считает, что снижение просрочки связано с передачей кредитов в коллекторские агентства. Он уточнил, что банки передают проблемный заем в коллекторскую организацию и тем самым снимают проблему. По его словам, это не что иное, как искусственное улучшение показателя.

И все же, говорит депутат Берик Бейсенгалиев, основным источником проблемных заемщиков являются займы микрофинансовых организаций (МФО). Количество проблемных заемщиков с учетом проданных коллекторам возросло в 28 раз с 2019 года и продолжает расти! Основными ключевыми причинами роста проблемных кредитов МФО являются высокая процентная ставка, несоблюдение требования коэффициента долговой нагрузки (КДН), плохая оценка рисков, либеральное регулирование.

– Так, сегодня МФО вправе выдавать займы по эффективной ставке от 146 до 339 процентов в год, в то время как банки – максимум 56 процентов в год. МФО имеют послабления в регулировании и не контролируются из-за большего количества – это упущение регулятора. Для формального соблюдения требования регулятора в части снижения доли проблемных займов в портфеле МФО были проданы коллекторским компаниям 48% проблемных займов, которые не демонстрируются в отчетности. За счет массовой продажи проблемных займов коллекторским компаниям с августа 2022 года МФО «искусственно» улучшили свой кредитный портфель в практически в 2 раза. Несомненно, банки, и особенно МФО, компенсируют свои повышенные риски высоким уровнем ставки. Значит, сегодня назрела необходимость актуализации Методики расчета годовой эффективной ставки, – сказал депутат.

Он отметил, что снижение ставки вынудит улучшать качество портфеля, так как становится невозможным компенсировать высокий риск высоким уровнем переплаты. Кроме того, необходимо со стороны регулятора усиление мер контроля и надзора над созданием повышенных рисков, бесконтрольной выдачи кредитов плохого качества и соблюдения КДН.

Что касается коллекторских агентств, то их портфель постоянно растет, и это нехороший симптом. На 1 сентября этого года он составляет 325 млрд тенге, а количество заемщиков – 882 тыс. При этом по количеству доля заемщиков по всем банкам составляет 203 тыс., а по микрофинансовым организациям – 702 тыс.

– Во многих государствах коллекторские агентства ограничены в своих правах законом, запрещающим досаждающие действия в отношении заемщика. У нас работа коллекторов в целом сводится к систематическому моральному давлению на должника и выбиванию, несмотря на право проводить реструктуризацию займа. И этот инструмент практически не используется. В Парламент поступают многочисленные жалобы граждан на действия коллекторов и судебных исполнителей. Нам необходимо на законодательном уровне ужесточить требования к деятельности коллекторских агентств, – считает депутат Бейсенгалиев.

Депутата настораживает тот факт, что в результате поступления 67 тыс. заявлений от граждан признано банкротом менее 4 тыс., то есть всего 6%. Более 54 тыс. граждан получили уведомления об отказе в применении процедуры. По мнению мажилисмена, необходимо расширить перечень финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство, оптимизировать количество документов, необходимых для сбора.

КРЕДИТОМ ПО КРЕДИТУ

А еще, говорят депутаты, с закредитованностью граждан нужно бороться повышением доходов. Мажилисмен Ерлан Саиров констатировал, что есть казахстанцы, которые берут кредиты не на гаджеты и проведение тоев, а на покупку макарон, хлеба и мяса.

– У нас в стране растет динамика получения новых кредитов. Мы сейчас боремся не с причиной, а следствием, – сказал депутат, отметив необходимость расширения возможностей для получения статуса банкрота.

Вице-премьер – министр финансов Ерулан Жамаубаев ответил, что перед государством не стоит задачи признать всех банкротами. При этом он признал, что вопрос частого получения кредитов кроется в низких доходах населения.

– У нас есть план, который позволит на 20–30 процентов ежегодно повышать доходы населения. Наш бюджет социально ориентированный, 46 процентов всех расходов идут на соцвыплаты. Мы не можем одномоментно решить проблему повышения доходов. Главный вопрос – обеспечение граждан рабочими местами, – сказал глава Минфина.

Он также заявил, что сейчас рассматривается возможность увеличения финансирования по программе «Ауыл аманаты», так как во всех регионах нужно открывать новые рабочие места.

А пока казахстанцы закрывают кредиты новыми кредитами…