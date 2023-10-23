И вечный долг, и вечный той!
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Лаура Тусупбекова
Мажилис провел парламентские слушания, в ходе которых депутаты, министры и эксперты пытались понять, как снять казахстанцев с такой завлекательной, но такой кабальной кредитной иглы. Общий объем кредитов казахстанцев составил 18 триллионов тенге! Живут в долг более 8 миллионов наших сограждан, причем некоторые берут до 20 кредитов! За сложившуюся ситуацию депутаты считают ответственными банки, сами банки – не рассчитывающих свои возможности граждан, а министры в своем мнении где-то посередине. Симптоматично, что одной из традиционных целей займов казахстанцев является проведение тоя.