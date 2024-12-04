И врачей в регион привлечь, и от паводка защититься Статьи 4 декабря 2024 г. 6:21 1 Серик Кабдулов собственный корреспондент по Атырауской области Аким Атырауской области Серик Шапкенов провел брифинг для представителей СМИ. Достаточно актуальной для нефтяного региона остается проблема обеспечения кадрами социальной сферы. Глава области рассказал о том, какие меры принимаются местными властями для привлечения в Атырау квалифицированных специалистов. По его словам, в текущем году за счет выплаты единовременной надбавки в государственные медицинские учреждения были трудоустроены 140 врачей. – В этом году мы вдвое увеличили размер единовременной надбавки, выплачиваемой молодым специалистам, приехавшим из других регионов и только окончившим обучение. Врачам, согласившимся работать в селах, выплачено по 10 миллионов тенге, в райцентрах – по 8,5 миллиона, в городе – по пять миллионов тенге. В рамках уникальной жилищной программы для медицинских работников жилье получили 42 врача. Дополнительно приобретено 105 служебных квартир. Работа, направленная на улучшение здоровья населения и повышение доступности медицинских услуг, будет продолжена, – заявил Серик Шапкенов. В 2024 году на развитие здравоохранения из местного бюджета было выделено 5,1 млрд тенге. Для медицинских организаций приобретено 45 новых санитарных автомобилей. Не первый год волнуют общественность экологические вопросы. Промышленный регион в этом плане считается неблагополучным, несмотря на то, что ежегодно предприятия за незаконную эмиссию загрязняющих веществ подвергаются крупным штрафам. В этом году на предприятия, нарушившие экологические требования, наложено более 32 млрд тенге штрафов. В целом областным департаментом экологии проведено 27 проверок по контролю над соблюдением природоохранного законодательства, возбуждено 149 административных дел. – Решением суда восемь предприятий, нарушивших правила, оштрафованы на сумму 12 миллиардов 193 миллиона тенге. По 129 административным делам вынесено постановление о наложении штрафов на сумму 19 миллиардов 419 миллионов тенге, – рассказал Серик Шапкенов. В Атырауской области ведутся масштабные работы по улучшению качества водоснабжения. В этом году в селах Коныраулы, Аккора Кызылкогинского района и в населенном пункте Бала Ораз Махамбетского района проложено 18,9 км водопровода. Наряду с этим завершается строительство водопровода общей протяженностью 61,7 км до населенных пунктов Махамбетского района. – Системно идут работы по обеспечению населения качественной питьевой водой. Например, в Атырау завершается модернизация фильтровальной станции № 5 мощностью 50 тысяч кубометров. В следующем году начнется строительство фильтровальной станции № 6, которая будет очищать 60 тысяч кубометров воды в сутки. Кроме того, мы начали в областном центре модернизацию 60 километров водопроводных сетей. Наряду с этим обновим 40 километров канализационных труб, которые эксплуатируются с 50-х годов прошлого века. На сегодняшний день работы завершены на 17 километрах, – сообщил Серик Шапкенов. В Атырау обновляются канализационные станции, находящиеся в эксплуатации без ремонта с 1945 года. Сегодня работы идут на девяти станциях. Кроме того, готовится проектно-сметная документация на реконструкцию 36 станций. – Одна из важнейших проблем, волнующих атыраусцев, – состояние канализационной системы в жилых микрорайонах. Число жалоб от жителей увеличивается во время осадков. Наблюдается засоленность земли. Для решения проблемы разработана проектно-сметная документация для 22 участков. После ввода в эксплуатацию канализационной системы в правобережной части города начнется подключение микрорайонов. Это займет лет пять. Работа будет вестись поэтапно, – пояснил Серик Шапкенов. Глава региона также рассказал о противопаводковых работах. В этом году многие жители области пострадали от подтоплений. Правда, удалось обезопасить областной центр и многие районы. После паводков в регионе было создано предприятие «Табиғат», которое будет заниматься обслуживанием дамб и каналов. – До весны проверим качество этих дамб и при необходимости дополнительно укрепим. В целях предупреждения паводков в Жылыойском районе проводится ряд мероприятий. В частности, дноуглубительные работы будут проведены на 95 километрах канала Курсай и реки Жем. На сегодня расчищено и углублено 43 километра, – рассказал Серик Шапкенов. В Жылыойском районе будут построены дамбы для защиты города Кульсары, сел Шокпартогай, Тургызба и Аккиизтогай. В своем выступлении глава региона отметил, что со следующего года возобновит свою работу областной оперативный штаб по организации противопаводковых мероприятий. Вопросы трудоустройства также актуальны для нефтяного региона. В этом году в Атырауской области было открыто около 22 тыс. постоянных рабочих мест. В рамках проекта «Бастау бизнес» обучено более 1,6 тыс. человек. Социальную помощь получили 822 семьи. – Эти меры поспособствовали снижению уровня безработицы в регионе и улучшению социального положения населения. В нынешнем году предполагалось, что 18 713 человек будут высвобождены с проекта будущего расширения «Болашақ». По состоянию на 1 ноября высвобождены 11 155 человек, из них 4 104 – жители Атырауской области. В связи с завершением проекта 90 процентов высвобожденных атыраусцев получили социальную поддержку, – сказал Серик Шапкенов. Также глава региона рассказал о новых учебных заведениях, которые будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время. На сегодня, по словам спикера, открыты две школы на 1 200 и 300 мест. До конца года будет завершено строительство еще одной школы на 1 200 мест. – Планируем, что в следующем году будет завершено строительство шести школ. Есть конкретный план по решению проблем трехсменных и аварийных школ, – отметил глава региона. #аким #Атырауская область #брифинг #СЦК