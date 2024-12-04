И врачей в регион привлечь, и от паводка защититься

Достаточно актуальной для нефтяного региона остается проблема обеспечения кадрами социальной сферы. Глава области рассказал о том, какие меры принимаются местными властями для привлечения в Атырау квалифицированных специалистов. По его словам, в текущем году за счет выплаты единовременной надбавки в государственные медицинские учреждения были трудоустроены 140 врачей.

– В этом году мы вдвое увеличили размер единовременной надбавки, выплачиваемой молодым специалистам, приехавшим из других регионов и только окончившим обучение. Врачам, согласившимся работать в селах, выплачено по 10 миллионов тенге, в райцентрах – по 8,5 миллиона, в городе – по пять миллионов тенге. В рамках уникальной жилищной программы для медицинских работников жилье получили 42 врача. Дополнительно приобретено 105 служебных квартир. Работа, направленная на улучшение здоровья населения и повышение доступности медицинских услуг, будет продолжена, – заявил Серик Шапкенов.

В 2024 году на развитие здравоохра­нения из местного бюджета было выделено 5,1 млрд тенге. Для медицинских организаций приобретено 45 новых санитарных автомобилей.

Не первый год волнуют общественность экологические вопросы. Промышленный регион в этом плане считается неблагополучным, несмотря­ на то, что ежегодно предприятия за незаконную эмиссию загрязняющих веществ подвергаются крупным штрафам.

В этом году на предприятия, нарушившие экологические требования, наложено более 32 млрд тенге штрафов. В целом областным департаментом экологии проведено 27 проверок по контролю над соблюдением природоохранного законодательства, возбуждено 149 административных дел.

– Решением суда восемь предприя­тий, нарушивших правила, оштрафованы на сумму 12 миллиардов 193 миллиона тенге. По 129 административным делам вынесено постановление о наложении штрафов на сумму 19 миллиардов 419 миллионов тенге, – рассказал Серик Шапкенов.

В Атырауской области ведутся масштабные работы по улучшению качества водоснабжения. В этом году в селах Коныраулы, Аккора Кызылкогинского района и в населенном пункте Бала Ораз Махамбетского района проложено 18,9 км водопровода. Наряду с этим завершается строительство водопровода общей протяженностью 61,7 км до населенных пунктов Махамбетского района.

– Системно идут работы по обеспечению населения качественной питьевой водой. Например, в Атырау завершается модернизация фильтровальной станции № 5 мощностью 50 тысяч кубометров. В следующем году начнется строительство фильтровальной станции № 6, которая будет очищать 60 тысяч кубометров воды в сутки. Кроме того, мы начали в областном центре модернизацию 60 километров водопроводных сетей. Наряду с этим обновим 40 километров канализационных труб, которые эксплуатируются с 50-х годов прошлого века. На сегодняшний день работы завершены на 17 километрах, – сообщил Серик Шапкенов.

В Атырау обновляются канализационные станции, находящиеся в эксплуа­тации без ремонта с 1945 года. Сегодня работы идут на девяти станциях. Кроме того, готовится проектно-сметная документация на реконструкцию 36 станций.

– Одна из важнейших проблем, волнующих атыраусцев, – состояние канализационной системы в жилых микрорайонах. Число жалоб от жителей увеличивается во время осадков. Наблюдается засоленность земли. Для решения проблемы разработана проектно-сметная документация для 22 участков. После ввода в эксплуатацию канализационной системы в правобережной части города начнется подключение микрорайонов. Это займет лет пять. Работа будет вестись поэтапно, – пояснил Серик Шапкенов.

Глава региона также рассказал о противопаводковых работах. В этом году многие жители области пострадали от подтоплений. Правда, удалось обезопасить областной центр и многие районы. После паводков в регионе было создано предприятие «Табиғат», которое будет заниматься обслуживанием дамб и каналов.

– До весны проверим качество этих дамб и при необходимости дополнительно укрепим. В целях предупреждения паводков в Жылыойском районе проводится ряд мероприятий. В частности, дноуглубительные работы будут проведены на 95 километрах канала Курсай и реки Жем. На сегодня расчищено и углублено 43 километра, – рассказал Серик Шапкенов.

В Жылыойском районе будут построе­ны дамбы для защиты города Кульсары, сел Шокпартогай, Тургызба и Аккиизтогай. В своем выступлении глава региона отметил, что со следующего года возобновит свою работу областной оперативный штаб по организации противопаводковых мероприятий.

Вопросы трудоустройства также актуальны для нефтяного региона. В этом году в Атырауской области было открыто около 22 тыс. постоянных рабочих мест. В рамках проекта «Бастау бизнес» обучено более 1,6 тыс. человек. Социальную помощь получили 822 семьи.

– Эти меры поспособствовали снижению уровня безработицы в регионе и улучшению социального положения населения. В нынешнем году предполагалось, что 18 713 человек будут высвобож­дены с проекта будущего расширения «Болашақ». По состоянию на 1 ноября высвобождены 11 155 человек, из них 4 104 – жители Атырауской области. В связи с завершением проекта 90 процентов высвобожденных атыраусцев получили социальную поддержку, – сказал Серик Шапкенов.

Также глава региона рассказал о новых учебных заведениях, которые будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время. На сегодня, по словам спикера, открыты две школы на 1 200 и 300 мест. До конца года будет завершено строительство еще одной школы на 1 200 мест.

– Планируем, что в следующем году будет завершено строительство шести школ. Есть конкретный план по решению проблем трехсменных и аварийных школ, – отметил глава региона.