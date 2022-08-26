Идеи хорошие, а дело хромает

Во время пандемии в Казахстане возрос интерес к внутреннему туризму. Улытауский регион также притягивает внимание казахстанцев своими сакральными местами и памятниками истории. Однако, несмотря на множество запросов, реализованных турпоездок очень мало. Среди причин – неразвитая инфраструктура, поэтому путешествовать дорого и долго, да и местные жители пока плохо представляют себе, как можно работать в туриндустрии.

О проблемах и многом другом «КП» рассказал Виталий Шуптар, заместитель директора туркомпании Nomadic Travel Kazakhstan и один из основателей историко-географического общества (ИГО) «Авалон».

Стоит отметить, что общество «Авалон» около 15 лет занимается развитием туризма, организацией походов и различных экспедиций, разрабатывает туристические маршруты в разных направлениях, а также карты и путеводители ряда областей нашей страны. С 2008 года авалоновцы работают в Улытау и не понаслышке знают, что в регионе есть масса перспективных направлений, которые могли бы привлечь и обеспечить большой поток туристов Казах­стана, СНГ и дальнего зарубежья.

Пока туристический кластер развивается вяло, несмотря на строительство таких объектов, как историко-культурный комп­лекс «Жошы-хан» и визит-центр в поселке Улытау, который до сих пор не работает.

Отсутствие дорог, ведущих к историческим и природным достопримечательностям региона, – это первое, с чем сталкивается турист в Улытау, отметил Виталий Шуптар. Есть комплекс рядом с мавзолеем сына Чингисхана, но трасса к нему только в проекте (а о ней нужно было думать в первую очередь!). А ведь он был соз­дан, чтобы привлечь как можно больше посетителей.

Новые объекты – лишь малая часть того, чем может удивить приезжих гостей регион. Здесь на обширной территории сохранились памятники истории всех эпох, начиная с бронзового века.

– Разработан путеводитель по Улытау, – рассказал Виталий Шуптар. – Есть чем удивить. Хочешь наскальные рисунки – есть Теректы, Тамды, Зынгыртас, Байконыр. Хочешь каменные изваяния – есть горы Арганаты, урочище Жылысай возле Улытау. Любителям гор можно предложить походы на Аулие-Тау, пик Едыге.

Когда в обществе путешественников разрабатывали основные концепции развития туризма, представляли, что наибольшая часть заинтересованных гостей – это казахстанцы, представители других тюркских народов – тех, для кого эти земли тоже часть их истории, в том числе и паломники. Улытау интересен и для монгольских туристов, здесь захоронен не только Жошы-хан, но и другие правители Золотой Орды. Есть и джунгарские захоронения – это западное крыло монголов.

Локальные турфирмы могут рассчитывать на разные категории туристов. Люди интересуются тем, о чем имеют представление. К примеру, иностранные турис­ты знают, что в Улытау похоронен сын Чингисхана, есть сопка Алтыншокы, где Каныш Сатпаев нашел камень Амира Тимура. Эти исторические личности известны во всем мире.

По опыту Виталия Шуптара сегодня большим спросом у иностранцев пользуются памятники советской истории. В Жезказгане еще сохранились руины Степлага, где в 1954 году восстание заключенных было подавлено танками. Этим летом организовано много туров в Карлаг, на Семипалатинский, Сарышаганский полигоны.

Улытау чаще интересуются казахстанцы, в основном из Нур-Султана. Есть специальные туры на джипах и велосипедах.

– Хотел бы отметить, что поезд­ка через турфирму в Улытау не на последнем месте среди запросов туристов, а реализованных – очень мало, – сообщил Виталий Шуптар. – Казахстанцы чаще хотят выехать компанией на выходные, набраться впечатлений, отдохнуть. Мы объясняем, куда можно поехать, обрисовываем программу. Но туры по бездорожью не могут быть дешевыми.

Нередко запрос на поездку сводится к обычной консультации: как добраться до Жезказгана, потом до Улытау, где остановиться или найти однодневный тур к тому или иному памятнику. Самостоятельный туризм был бы проще, если бы слаженно работала система общественного транс­порта. Туристические маршруты в принципе доступны – есть специалисты в музее Улытау, в Жезказгане появляются фирмы, которые берутся доставить на интересующее место.

Отмечено, что именно в пандемию интерес к собственной стране вырос многократно. Начал активно развиваться внутренний туризм.

– Раньше до 90% отдыхающих казахстанцев отправлялись на Капчагай или Алаколь, в Боровое на выходные, – отметил он. – С начала пандемии стали массово ездить по Казахстану не только ради пляжного туризма. Улытау это тоже касается, многие предпочитают поездки на собственном транспорте. Но главное, людям очень понравилось путешествовать по своей стране.

Без дорог, без крыши

– Мы работаем по Улытау с 2008 года. Уже тогда власти вели разговоры о логистике, но о плохих дорогах говорят и сегодня. Уже 2022 год, а обещанных автомагистралей Кызылорда – Жезказган, Улытау – Аркалык нет. Имеющиеся трассы стали еще хуже, – отметил Виталий Шуптар. – Качественная дорога из Кызылорды – одно из важных решений для развития туризма. Через юг Казахстана пойдет большой поток туристов: караванеры, джипперы, им несложно быстро проехать 400 километров по хорошей магистрали.

Кстати, все чаще в обществе звучат призывы построить прямую дорогу из Нур-Султана в Улытау. По мнению Виталия Шуптара, это интересная идея. Но часть памятников однозначно останется для джип-туризма или походов. К примеру, горы Акжар, мечеть Дулыгалы. И хорошо, что туда не будут строить дороги – заповедные и уникальные места целее будут. У массового внутреннего туризма есть и негативные стороны – мусор, шумовое загрязнение. В некоторых местах ситуация уже граничит с экологической катастрофой.

Помимо бездорожья для самостоятельных туристов всегда существует проблема, где остановиться на ночлег в поселке Улытау. Новый визит-центр, где проектом предусмотрены комнаты отдыха, гостей не принимает до сих пор.

– В середине лета запрашивали информацию для туристов, но безрезультатно, – сказал Виталий Шуптар. – В поселке работает старая гостиница, чуть ли не единственный вариант для ночевки. Поэтому рекомендуем путешественникам останавливаться на озере Кененбай, где есть зона отдыха.

По мнению специалиста, местные жители мало интересуются сферой туризма. Есть единичные примеры, когда кто-то из улытаусцев начал организовывать туры по знаковым историческим местам региона, но это пока не мейнстрим.

– С 2009 года пытались наладить работу в Улытау, но не задалась именно та составляющая туризма, которая строится на местных сообществах, не получилось организовать систему гостевых домов, – поделился Виталий Шуптар.

А вот в селе Шабанбай би Актогайского района, куда они возят туристов и отдыхающих, работа с местным сообществом налажена. Его жители открывают гостевые дома, где путник за разумную цену может отдохнуть, привести себя в порядок, для него приготовят еду. Другие сельчане предлагают транспорт­ные услуги.

В соседнем селе Сарлык наш­лись желающие: с ними провели тренинги, объяснили, как зарегист­рировать ИП, стандарты работы гостевых домов, что такое экотуризм. В 2016 году хотели привезти туристов, но по разным причинам люди отказались их принимать. Жителей поселка Улытау идея открыть гостевые дома не заинтересовала. Когда разговор с хозяйками потенциальных гостевых домов заходил о завтраках или ужинах, он не клеился – готовить они не захотели, ведь в поселке есть кафе.

В Казахстане люди очень госте­приимные, это такая «проб­лема» страны, как пошутил Виталий. Последнее отдадут, пока ты гость, но как только статус меняется с гостя на туриста – вмиг взлетают цены на услуги. Хотя, признал Виталий Шуптар, такая же ситуация наблюдается и в других странах.

Казахстанцы думают, что местные туры не могут быть дорогими. Однако бездорожье и огромные расстояния не позволяют сделать логистику дешевле.

Опять же, отечественный турист тоже может быть капризным. К примеру, ему в турах по Улытау предлагают зону отдыха в Кененбае или палаточный лагерь. Казахстанцы ночевать в палатках не любят, а вот иностранцы вообще не видят в этом проблем. Европейцы и американцы и вовсе самые неприхотливые в мире люди: если приехали, значит, уже знали на что шли, готовы, им интересно.

– У нас был такой тур – «Сайга. Фотосафари», – поясняет Виталий Шуптар. – Частично и в Улытаус­ком регионе. Люди безвылазно сидели дней десять в степях с фотоаппаратами без душа и удобств. Ведь это приключение!

Тендер как тормоз

Улытау давно известен своими этнофестивалями. «Ұлытау қымызы» и «Көкмайса» вот уже несколько лет проводятся с целью­ развития туристского потенциала региона и являются частью этнофестиваля «Терисакканская весна». Традиционные весенние праздничные обряды коневодов хранили в селе Терисаккан испокон веков, и они были включены ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. До пандемии дважды проводили фестиваль этнической музыки, с концертами приезжали артис­ты фольклорных ансамблей с разных континентов мира.

– Событийный туризм, особенно этнографический, притягивает туристов, – отметил Виталий Шуптар. – Прошедшие до пандемии фестивали, где побывали не только представители крупнейших турагентств, но и дипломаты, представители ЮНЕСКО, получили самые вос­торженные отзывы.

Есть интерес к фестивалям от зарубежных туристов. Однако иностранцы планируют отпуск чуть ли не за год вперед. Запросы приходят осенью или зимой на следующее лето. Для многих это целое событие – поехать на другой континент. Но проблема кроется в госзакупках: всеобщее планирование в стране ограничивается годом, а иногда меньше, потому что деньги начинают выделять вес­ной. Поэтому ничего заранее планировать нельзя, потому что никто не знает, в каких числах пройдет фестиваль, состоится ли вообще? А если человек летит через океан, ему нужны гарантии.

Есть надежда, что туристическая отрасль с подачи нового руководства региона и при гос­поддержке будет развиваться активнее. А так как этот кластер пока недостаточно освоен, свою нишу найдет любой предприимчивый житель Улытау.