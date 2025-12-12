Чай, что лечит,

и инновации, что удивляют

В Южно-Казахстанской медицинской академии наука не отделена от повседневности – здесь она дышит в лабораториях, жужжит приборами, спорит на кафедрах и в буквальном смысле растет в руках преподавателей и студентов. ЮКМА давно перестала быть просто образовательной платформой: это место, где идеи превращаются в исследования, исследования – в статьи, а статьи – в знания, которыми пользуются и коллеги по стране, и международные партнеры.

Сегодня публикации сотрудников и обучающихся академии уверенно занимают место в журналах Web of Science и Scopus. Все больше работ цитируются, растут индексы Хирша преподавателей, а сама академия входит в число научно активных вузов страны. Но за сухими строчками рейтингов – живые люди и их работа.

Современная генетическая лаборатория South Clinical & Genetic Laboratory ЮКМА – место, где исследуют тончайшие механизмы наследственности, регенерации и клеточного поведения. Здесь работают над проектами, которые несколько лет назад казались фантастикой: анализируют геном, изучают молекулярные признаки заболеваний, учат студентов биохимии и молекулярной биологии не по учебникам, а на реальном оборудовании.

За 2018–2024 годы лаборатория участвовала в трех крупных проектах по геномике, выполнив целый комплекс экспериментов и аналитических работ. Такие исследования помогают не только углублять научное понимание заболеваний, но и разрабатывать новые диагностические подходы.

– Для многих студентов это место стало отправной точкой в научной карьере, – улыбается проректор ЮКМА Нурлан Аукенов. – Кто-то впервые увидел ДНК не на картинке, а под микроскопом – и все, пропал для рутины.

Научно-исследовательский центр «Фармация», созданный в 2024 году, – настоящий остров прикладной науки. Здесь не просто анализируют лекарственные растения, но и создают продукты, которым место и в аптеках, и в научных публикациях.

За последние годы центр получил патенты, разработал два вида фиточайных сборов – гепатопротекторный и гипогликемический, полностью из натурального сырья. Уже поданы документы на патентирование состава. А еще начато производство сублингвальных пластинок «Глициосалмин» для облегчения воспалений в горле.

В ближайшем будущем в академии планируется открыть собственные фитобары – не просто буфеты, а точки, где студенты и сотрудники смогут попробовать напитки, созданные на основе исследований центра. Руководитель НИЦФ профессор Кульпан Орынбасарова – человек с по-настоящему энциклопедической научной био­графией. Кульпан Кенжебаевна – автор двух учебников на казахском языке «Фармакогнозия» и «Ботаника». Ею подготовлены шесть учебных пособий на казахском и русском языках по ряду предметов: «Фармакогнозия», «Ботаника», «Химия природных лекарственных соединений», «Фитокосметология» и «Ресурсоведение и экология лекарственных растений».

Под руководством ученой завершили обучение 15 магистрантов, сейчас три магистранта зани­маются научными исследованиями. Кульпан Орынбасарова находит время для непосредственного участия и руководства научными проектами.

Проекты, идеи и будущее

Наука в академии – не удел «высшей касты». Молодые исследователи публикуются, участвуют в конференциях, готовят проекты, создают изобретения. Благодаря доступу к международным электронным библиотекам – Scopus, Cochrane, EBSCO, электронным ресурсам РМЭБ и другим – работа над статьями стала частью учебного процесса.

В академии издаются два собственных журнала – Казах­станский журнал медицины и фармации и международный CAJMHE, ориентированный на этику и иннова­ционные идеи. Последний включен в Перечень изданий, рекомендованных Министерством науки и высшего образования, что делает его престижной площадкой для публикаций казахстанских авторов. Чтобы стимулировать научную активность, в ЮКМА действует система вознаграждений за публикации в рейтинговых журналах, а также положение о постдокторантуре, благодаря которому молодые ученые продолжают свои исследования в академии.

Научная работа ЮКМА – это не только лаборатории с пробирками, это еще и попытка решить

реальные проблемы общества. Одна из таких – «свинцовая нагрузка» в Шымкенте, наследие многолетней работы свинцового завода.

Исследования, начатые еще в начале 2010-х, показали повышенное содержание свинца в организме детей, проживающих рядом с бывшими промышленными площадками. Сегодня академия активно участвует в международном обсуждении проблемы.

Минувшей осенью в Шымкенте прошел круглый стол с участием­ ЮНИСЕФ, американских и кыргызстанских организаций. Зарубежные эксперты выразили готовность сотрудничать над созданием системы мониторинга и профилактики свинцового загрязнения.

Это пример того, как локальная проблема может стать точкой притяжения для мировой научной повестки и как университет способен стать центром диалога. Академия сегодня реализует десятки научно-исследовательских и инновационных проектов, в том числе международных – от клинических до экспериментальных.

Для развития научной инфраструктуры в 2022 году по приказу ректора Жанны Сейтжановой был создан офис управления проектами и коммерциализации, который обеспечивает системную работу по внедрению научных результатов в практику, поддерж­ке предпринимательских инициатив и коммерциализации инноваций. В вузе реализуются 10 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), 21 инициативный проект и два научно-технических проекта. Кроме того, академия выступает соисполнителем в трех научно-технических программах. Все проекты зарегистрированы в АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы».

В университете реализуются два международных научно-клинических проекта, что способствует интеграции академической науки в мировое научное пространство и открывает новые направления исследований. Но, пожалуй, главное – в атмосфере. ЮКМА – это место, где студент может прийти на кафедру с воп­росом, уйти с идеей, а через год – уже с публикацией, где молодые преподаватели ведут исследования, участвуют в проектах, получают гранты и растят новое поколение ученых.

Наука в ЮКМА – это не статис­тика. Это люди, которые каждый день делают чуть больше, чем от них требуют. И именно из таких усилий складывается новое научное лицо Казахстана.