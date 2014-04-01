Идея консолидации

Ценнос­ти, проверенные временем, стали фундаментом построения новой, процветающей страны. Говоря словами нашего Лидера нации, мы – единый народ, и общая для нас судьба – это наш достойный и великий Казахстан!

Для меня родина начинается пусть с совсем маленьких, но очень конкретных вещей: с незабываемого запаха испеченного мамой хлеба, красок родной степи и Акайских оврагов, с плеска волн нашей речушки Сары-Хобды.

Мне очень дороги друзья детства, разлуку с которыми я, наверное, не смог бы перенести. Мне довелось бывать в Болгарии, где жили мои предки. Я видел прелести и красоты этой замечательной страны. Я загорал на пляжах «Золотых песков» и купался в чистых и прозрачных водах Черного моря, совершал прогулки по лесу и был в горах. Я был здоров и молод, рядом со мной были хорошие друзья, но я постоянно чувствовал, что мне не хватает нашего родного воздуха.

Я знаю, что людей, подобным образом чувствующих себя на своих новых «родинах», немало. Не поддавшись всеобщему настроению, мои земляки-родичи в трудные первые годы становления молодого суверенного Казахстана не покинули эту землю. Многие, как и я, верили тогда и считаем сейчас, что родина наша здесь. Мы поступили так, как поется в одной прекрасной песне: «Наверно, земли есть и краше, и теплей, наверно, есть, но нам другой не надо». Поэтому мы считаем себя патриотами своей страны. И наша любовь к Отечеству выражается не словами, а конкретными делами. Мы гордимся достижениями нашего государства, гордимся всем тем, что казахский народ внес в общечеловеческую сокровищницу культуры. Мы уважаем законы нашей страны, символы государства: гимн, герб, знамя, и стремимся к освоению государственного языка.

Стоит отметить, что большая часть проживающих в нашей области болгар прекрасно владеют казахским. Этот язык наши отцы и деды выучили с первых дней проживания на казахской земле. Выучили не по принуждению, не по указанию сверху, не по требованиям каких-то законов, а из уважения к народу, в трудное время протянувшему руку помощи переселенцам из далекой Бессарабии. Родившиеся уже здесь, в Казахстане, болгары считали делом чести знать язык своих друзей, язык отцов своих друзей. За годы независимости Казахстана значимость государственного языка очень и очень выросла. Представители всех национальностей хотят знать этот язык своей страны и Родины. А она у всех нас одна. Пожалуй, именно в этих государствообразующих, общенациональных ценностях, которые я привел, и заключается идейная основа нового казахстанского патриотизма, национальная идея о достойной и великой стране. Она несет в себе новый заряд энергии консолидации единого народа в достижении единых целей.

Павел МАГЛЕЛИ, член Ассамблеи народа Казахстана, член болгарского ЭКО, Актобе