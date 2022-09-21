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Идите и наслаждайтесь!
Елена Левкович

Совершенно случайно в субботний вечер нам достались билеты на вечер камерной музыки в «Астана Опера». Правду сказать, восприняла я подобный подарок неоднозначно.

С одной стороны, планов на вечер не было и приглашение было очень кстати; с другой – пугало слово «камерная»: будет торжественно и наверняка скучновато.

То, что будет совсем иначе, чем я себе представляла, поняла, войдя в камерный зал имени Куляш Байсеитовой. Про себя отметила: легенде казахского искусства исполнилось 110 лет со дня рождения, как раз недавно писала про юбилей, и сейчас вновь пересеклось. Зал замечательный! Сразу возникли ассоциации, что я не в публичном месте, а в уютном литературном или музыкальном салоне прошлых веков. Мягкий свет, удобные сиденья, сцена с пюпит­ром и фортепиано заворожили. Свод зала – отдельный предмет восхищения.

Не сбылись и опасения насчет чрезмерной чопорности программы, в которой были заявлены сочинения французских композиторов-романтиков. Концерт открыло сочинение Камиля Сен-Санса «Соната для виолончели и фортепиано № 1 до минор (Op. 32)». В сонате, посвященной современнику – французскому виолончелисту Жюлю Бернару Лассерру, музыка воплощает мужественные образы.

За любой композицией всегда стоят автор и исполнители. Автор – человек, сочинивший прекрасную музыку под влиянием чего-то, и хочется понять, что же именно натолкнуло его на такой расклад нот. Исполнитель же – некий проводник, который помогает уловить суть творения. Как художники иллюстрируют литературные произведения, так и инструменталисты несут понимание музыки. В случае с Курванжаном Ахатовым (виолончель) и Бекзатом Ахмеровым (фортепиано) это особенно чувствуется. Два исполнителя – как единое целое, мне показалось, они даже дышали в унисон. Оба музыканта проживали свои выступления (дуэт выступил еще раз, теперь уже с элегией для виолончели и фортепиано Габриэля Форе), это было видно по лицам, позам и взглядам. Зал аплодировал долго, кто-то хлопал стоя.

Об особой чуткости между партнерами по сцене хочется сказать и в случае скрипачки Анель Шакировой и Анары Камельиновой (фортепиано). Мне всегда было интересно, как в дуэте выстрое­ны отношения. Дружат ли музыканты? Исполнительницы великолепно исполнили сразу два музыкальных произведения. Первое – скрипичная соната Сезара Франка, которая признана одним из образцов французской камерной музыки. Второе – бесподобная пылкая, высокотехничная рапсодия «Цыганка» Мориса Равеля. Публика была в восторге: крики «Браво», букеты цветов и бурные аплодисменты выразили все настроение слушателей. А сами девушки обнялись – концерт был отыгран с душой и теплотой, на одной волне.

И если вы еще сомневаетесь, а стоит ли посвятить вечер чему-то высокому, то могу сказать однозначно: идите, слушайте и наслаждайтесь!

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