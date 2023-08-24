Игра предков и книга Гиннесса

Общество
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Кошкарбек Тусипов

В сентябре в Алматы состоится первый в истории чемпионат мира по тоғызқұмалақу среди школьников.

фото bilimdinews.kz

Ожидается, что в нем примут участие представители порядка 20 стран. Среди них Казахстан, Узбекистан, Турция, Румыния, Венгрия, Испания, Кыргызстан, Польша, Монголия, Россия, Туркменистан, Латвия, Чехия и другие. Соревнование планируется проводить по двум классификациям: рапид и блиц.

Тоғызқүмалақ – казахская нацио­нальная игра, искусство логического мышления, которое занимает особое место в воспитании молодого поколения и развитии умственных способностей.

В 2020 году решением ЮНЕСКО тоғызқұмалақ вошел в список культурного наследия человечества, кроме того, он официально признан видом спорта на территории Казах­стана и включен в Реестр видов спорта.

Вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек отметил, что Главой государства уделяется огромное внимание развитию физической культуры, массового спорта, в том числе и национальных видов. Он считает, что проведение столь значимого спортивного состязания повысит узнаваемость тоғызқұмалақа и привлечет внимание подрастающего поколения к здоровому образу жизни и занятиям спортом.

По данным Министерства культуры и спорта, ежегодно в стране проводятся более тысячи соревнований различного уровня (от международного до сельского) по национальным видам спорта, в том числе по тоғызқұмалақу. Сегодня в республике работают 10 клубов и 13 спортивных школ по национальным видам спорта. Насчитывается 6 856 кружков по тоғызқұмалақу.

Президент Всемирной и Казах­станской федераций тоғызқұмалақа Алихан Байменов отметил, что с 2006 года тоғызқұмалақ включен в программу Всемирных интеллектуальных игр, а в 2008 году учреждена Всемирная федерация. На сегодняшний день проведено 6 чемпионатов мира, 6 чемпионатов Азии и 4 чемпионата Европы.

Сейчас в Казахстане более 200 тыс. человек занимаются тоғызқұмалақом под руководством 3 тыс. тренеров. Министерствами просвещения, а также культуры и спорта при поддержке федерации проводятся работы по введению этой интеллектуальной игры в школьную программу.

– На международных порталах интеллектуальных игр, таких как канадский сайт iggamecenter.com и польский playok.com, тоғызқұмалақ стал одной из самых популярных игр. Отечественные IТ-специалисты разработали специальные приложения для систем Android и iOS. Тоғызқұмалақом регулярно занимаются более чем в 30 странах мира (Колумбия, Германия, Франция, Великобритания, Чехия, Латвия, Литва, Бангладеш и другие), – сказал Алихан Байменов.

В прошлом году Всемирная федерация приняла обращение на предмет того, чтобы 9 сентября ежегодно отмечать «День тоғызқұмалақа». В этой связи, как сообщил вице-президент Республиканской федерации тоғызқұмалақа и президент Алматинского филиала федерации Аким Турсун, в нынешнем году 9 сентября в Алматы запланировано масштабное мероприятие по популяризации национальной игры, которое может попасть в Книгу рекордов Гиннесса Казахстана.

В этот день около 3 тыс. старшеклассников школ Алматы в Парке Первого Президента одновременно будут играть в тоғызқұмалақ.

#соревнования #Спорт #Алматы #чемпионат #школьники #тоғызқұмалақ #игра

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