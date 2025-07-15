«Игры будущего-2026»: мультиспортивный турнир на казахстанской земле
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Организатором проведения крупного международного мультиспортивного турнира в формате фиджитал «Игры будущего-2026» выбран Казахстан, а это значит, что летом следующего года в нашу страну приедут представители из порядка ста стран мира. О том, как, когда, по каким дисциплинам будут проводиться соревнования, во время брифинга в СЦК рассказали вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, генеральный директор Phygital International Нис Хатт и президент АО «Казспортинвест» Алибек Хасенов.