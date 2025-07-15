«Игры будущего-2026»: мультиспортивный турнир на казахстанской земле

На площадке СЦК
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Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

Организатором проведения крупного международного мультиспортивного турнира в формате фиджитал «Игры будущего-2026» выбран Казахстан, а это значит, что летом следующего года в нашу страну приедут представители из порядка ста стран мира. О том, как, когда, по каким дисциплинам будут проводиться соревнования, во время брифинга в СЦК рассказали вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, генеральный директор Phygital International Нис Хатт и президент АО «Казспортинвест» Алибек Хасенов.

фото: ortcom.kz

Инициатива проведения «Игр будущего-2026» в Казахстане была озвучена Президентом Касым-Жомартом Токаевым во время церемонии открытия первых игр в Казани (Россия) в 2024 году. Казахстан получил статус страны-организатора, обойдя в этой борьбе Перу и Чили.

По словам Серика Жарасбаева, соревнования будут проходить с 18 июля по 1 августа. Планируется, что в них примут участие более 1 500 спортсменов. Все дисциплины – Phygital Football, Phygital Fighting, Phygital Basketball, Phygital Dancing, Phygital Hockey, Phygital Shooter, Phygital Battle Royale, MOBA 1 и MOBA 2, Phygital Drone Racing, Battle Bots, Phygital Boxing, Cybathletics, которые будут представлены на турнире, разделены на категории: спорт, техника, тактика, батл.

– Любое спортивное мероприятие, которое мы проводим, преследует несколько целей, в том числе ту, что подразумевает сохранение наследия. В мире сейчас пристальное внимание уделяется киберспортивному движению. Наша задача – быть в числе передовых стран, развивающих цифровизацию. У нас работает Федерация киберспорта, которая активно развивает данное направление. Думаю, проведение «Игр будущего-2026» станет новым витком в продвижении отрасли. После турнира планируем создать некую Академию по развитию киберспорта в Казахстане, – сказал вице-министр туризма и спорта.

Для столь масштабного турнира организаторы намерены задействовать крупные спортивные объекты столицы. Это ледовый дворец «Барыс Арена», велотрек «Сарыарка», Дворец единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова и другие. Есть все основания полагать, что предстоящие состязания, которые пройдут как в физическом измерении, так и виртуальном, станут притягательными не только для участников, но и для фанатов турнира.

Как сказал генеральный директор Phygital International Нис Хатт, прежде чем получить право на проведение игр, Казахстану пришлось преодолеть жесткую конкуренцию.

– Для меня большая честь представлять Phygital International здесь, в Астане. Выражаю благодарность Президенту Казахстана, Правительству страны, руководству СЦК и Министерства туризма и спорта за возможность проведения «Игр будущего-2026» в вашей стране. Игры олицетворяют концепцию фиджитал (physical + digital), то есть объе­диняют традиционные физические виды спорта и киберспорт. Участники получают как реальный, так и виртуальный опыт. Важно обладать не только выносливостью, но и игровыми навыками, – добавил Нис Хатт.

Отметим, что на базе АО «Казспортинвест» Министерства туризма и спорта начала работу Дирекция по подготовке и проведению международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего 2026». Казспортинвест имеет опыт организации таких крупных спортивных мероприя­тий, как Азиада, Универсиада и Всемирные игры кочевников.

Напомним, что в этом году Игры будущего в декабре пройдут в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

#турнир #СЦК #Игры будущего

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