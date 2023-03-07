"Это новое поколение" – Куантыров о женщинах на госслужбе

Правительство, Общество
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Елисеева Екатерина
корреспондент

По словам министра, за последнее десятилетие в Казахстане сформировалось новое поколение женщин – их характеризует финансовая и психологическая самостоятельность, ориентация не только на создание семьи, но и на построение успешной карьеры, а также на духовное и творческое развитие.

Фото: Kazpravda.kz

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства РК рассказал о женщинах, работающих на государственной службе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, за последнее десятилетие в стране сформировалось новое поколение женщин – их характеризует финансовая и психологическая самостоятельность, ориентация не только на создание семьи, но и на построение успешной карьеры, а также на духовное и творческое развитие.

"Согласно статистике, если в 2010 году доля женщин на госслужбе составляла 52,7%, то в 2022 году достигла 55,4%, 39,2 % из них занимают руководящие должности. На политических должностях трудятся 59 женщин, среди которых есть министры, председатели агентств, Высшей аудиторской палаты и Конституционного суда, а также заместители акимов областей и городов. Доля женщин в МСП если в 2011 году составляла 38,4%, то в 2021 году составила 44,6%", – озвучил данные спикер.

Он отметил, что среди руководителей предприятий 30,8% - женщины. Правительством принимаются меры по поэтапному повышению доли женщин до 30% в руководящих органах компаний с госучастием.

Также Алибек Куантыров сообщил, что министерство ведет работу по включению в планы развития акционерных обществ гендерных целевых индикаторов по поэтапному повышению доли женщин в исполнительных органах, в совете директоров и в структурных подразделениях организаций.

"С каждым годом улучшается стимулирование и поддержка женского предпринимательства через финансовые и нефинансовые меры поддержки. В рамках финансовых мер поддержки предусмотрены инструменты "субсидирования ставки вознаграждения" и "гарантирования кредитов", где поддержано 6 тыс. и 4 тыс. проектов соответственно. В рамках нефинансовой поддержки МСП и населения с предпринимательской инициативой предусмотрен ряд мер", – рассказал Куантыров. 

Министр подчеркнул, что оказано 11 тыс. сервисных услуг и 19 тыс. услуг информационно-аналитического обеспечения, направленных на совершенствование профессиональной и отраслевой компетенций субъектов бизнеса. 

"Деятельность "Центров развития женского предпринимательства" направлена на повышение конкурентоспособности и потенциала предпринимателей. В центрах прошли консультирование более 8 тысяч женщин, 19 процентов из них проживают в сельской местности", – заключил глава нацэкономики. 

Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният ответила на вопрос журналистов, насколько тяжело женщинам работать в Правительстве. 

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